Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер "Москва"

США надали Україні розвіддані, які допомогли українським військовим виявити та завдати удару по флагманському крейсеру російського чорноморського флоту "Москва", пишуть з посиланням на джерела NBC, The Washington Post, The New York Times та CNN.

Двоє високопоставлених військових джерел NYT наголошують, що Україна самостійно виявила "Москву", а США лише підтвердили правильність українських розвідданих. Джерела NBC також стверджують, що українці запросили в американців дані про корабель у Чорному морі, а американська розвідка у відповідь ідентифікувала судно як крейсер "Москва", після чого українські військові завдали удару.

"Українські військові, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, вийшли на контакт з американцями для підтвердження того, що це справді "Москва", - описують перебіг подій джерела CNN. - США відповіли ствердно і надали розвіддані про його місцезнаходження".

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Співрозмовники NYT не уточнили, що саме США повідомили Україну, але, за словами одного з них, "ця інформація виходить за межі простого звіту про місцезнаходження корабля в Чорному морі". Джерела видань стверджують, що США не заздалегідь знали про плани України завдати удару по "Москві" і не брали участі в ухваленні рішення. За словами співрозмовників NBC, морська розвідка передає дані Україні, щоб допомогти їй захиститись від атак російських кораблів.

Розвіддані США як політичне зрушення

Потоплення "Москви" демонструє "дедалі прогресивнішу позицію адміністрації Байдена, коли йдеться про обмін розвідданими з Україною", зазначає CNN. Активну передачу Україні розвідданих телеканал називає частиною широкого "політичного зсуву", мета якого - допомогти Україні "рішуче перемогти Росію на полі бою та значно послабити її збройні сили".

Водночас співрозмовники телеканалу наголосили, що є чіткі обмеження на інформацію, якою США діляться з Києвом. Зокрема, Вашингтон не надає Україні відомостей про потенційні цілі на території Росії.

"Хоча адміністрація Байдена, як і раніше, побоюється провокувати Путіна через можливу ескалацію, нинішні та колишні офіційні особи адміністрації вважають важливим це попередження Росії про те, що за Україною стоїть авторитет Сполучених Штатів і НАТО", - пише NYT. Це ще одна ознака того, що адміністрація Байдена "послаблює свої власні обмеження щодо того, наскільки далеко вона може зайти, допомагаючи Україні у боротьбі з Росією", прокоментували обмін розвідданими співрозмовники NYT.

Співрозмовники NBC поділилися побоюваннями, що повідомлення про обмін розвідданими США з Україною можуть "роздратувати Путіна і спровокувати непередбачувану реакцію".

Удар по крейсеру "Москва"

Співрозмовники американських ЗМІ підтверджують українську версію потоплення російського флагмана. За повідомленнями ЗСУ, у корабель 13 квітня потрапили дві українські ракети "Нептун", після чого він спалахнув і в результаті затонув. Російське міноборони ніколи не підтверджувало цю версію, оголосивши, що на "Москві" виникла пожежа, що викликала детонацію боєзапасу. У результаті судно затонуло під час буксирування до Севастополя через шторм, повідомляли у відомстві.

Офіційно невідомо, скільки людей перебували на борту "Москви" та скільки з них загинули. Міноборони Росії 22 квітня повідомило, що внаслідок пожежі загинув один член екіпажу та ще 27 зникли безвісти. Російські ЗМІ повідомляли з посиланням на родичів матросів, що на крейсері загинули близько 40 людей, а ще 100 отримали поранення. Співрозмовники NBC назвали втрати "значними", але також важко назвати точну кількість загиблих.

При цьому, як з'ясувало видання "Агентство", екіпаж загиблого крейсера міг на дві третини складатись із солдатів строкової служби. Строковиків, за даними джерел видання, на "Москві" служило близько 300 людей.

Ракетний крейсер "Москва" був флагманом російського Чорноморського флоту. На його озброєнні стояли 16 протикорабельних ракет комплексу П-1000 "Вулкан" із радіусом дії не менше 700 км, далекобійні комплекси ППО С-300 "Форт". У ході російського вторгнення в Україну крейсер брав участь у атаці на острів Зміїний на Одещині. Саме на пропозицію "Москви" здатися "російському військовому кораблю" пролунала фраза "Русській воєнний корабель, іді *****!", що стала символічною.

Розвіддані від Пентагону

На брифінгу у п'ятницю прес-секретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що США надають Україні розвідувальну інформацію щодо ситуації на полі бою. "Ми не надаємо розвіддані про місце розташування високопоставлених воєначальників на полі бою і не беремо участі у прийнятті рішень щодо вибору цілей ударів українських збройних сил", - сказав представник Пентагону. "В українців, чесно кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас. Це їхня країна, їхня територія, і у них є власні добрі можливості", - додав Кірбі.