NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні

США забезпечили Київ даними розвідки, які допомогли українській армії визначити місцезнаходження та знищити кількох російських генералів на території України, повідомила у середу, 4 травня, газета The New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

За даними видання, американці зосередилися на наданні українцям у режимі реального часу інформації про геолокацію та інші деталі російських пересувних командних пунктів (КП), які постійно змінюють свою дислокацію. Українці порівнюють ці відомості зі своїми розвідданими, серед яких і перехоплені розмови російських військових, та організують удари по них, якщо припускають присутність у них офіцерів найвищого рангу.

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Американські чиновники, з якими розмовляла газета, відмовилися описати, як саме вони збирають інформацію, але зауважили, що спецслужби використовують дані як військових, так і комерційних супутників, щоб відстежувати пересування російських військ в Україні. За даними газети, інші країни НАТО також передають Києву розвідані про російські війська в Україні в режимі реального часу.

США не передають розвіддані про верхівку керівництва РФ

Як зазначає NYT, не всі успішні удари по російських штабах в Україні було здійснено з використанням американських даних. Так, обстріл командного пункту в Ізюмі 30 квітня, в якому незадовго до того перебував начальник Генштабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов, було здійснено без допомоги американських розвідданих, повідомили газеті кілька чиновників. США не надають розвіддані про найвищих представників керівництва РФ, заявили вони.

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Українська влада стверджує, що за понад два місяці війни їм вдалося ліквідувати 12 генералів армії РФ. Натомість Росія офіційно підтвердила загибель двох замкомандувачів арміями: генерал-майора Андрія Суховецького та генерал-майора Володимира Фролова. При цьому представники Пентагону зазначають, що російські генерали самі допомагають вирахувати їхнє місцезнаходження, використовуючи для переговорів мобільні телефони та незахищені радіостанції.

"Це свідчить про низьку дисципліну, брак досвіду, зарозумілість та нездатність оцінити можливості українців", - сказав газеті колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал у відставці Фредерік Бенджамін Ходжес.