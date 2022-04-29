США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 29 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці, 29 квітня (час київський).

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Речник міноборони США Джон Кірбі повідомив у п'ятницю, що США розпочали навчання з представниками Збройних сил України "на ключових системах" на воєнних об'єктах у Німеччині. Як заявив на брифінгу у Пентагоні Кірбі, ці нові системи озброєння та відповідне навчання персоналу "посилять здатність України протистояти росіянам під час оборони на сході України".

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У Харківській області на звільнених від російських окупантів територіях виявляють все більше свідчень скоєних ними воєнних злочинів. Як повідомив у п'ятницю керівник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, у селі Гусарівка знайшли тіло 27-річного чоловіка, медичного працівника, зі слідами катувань - на його тілі виявили чисельні садна, у нього було прострілено коліна та стопу, виявлені черепно-мозкова травма та куля в грудях, що стала причиною смерті. Окрім того, на дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою було знайдено розстріляний автомобіль з тілами вбитої сім'ї: чоловіка, жінки та їхнього трирічного сина. Також у поліції мають десятки заяв та свідчень мародерства та відкритих грабунків, що спричинили окупанти, повідомив Болвінов у Facebook.

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Посолка Великобританії Мелінда Сіммонс повідомила у п'ятницю, що повернулася до Києва. "Це була довга поїздка, але варта того, щоб подолати цю відстань. Так добре бути в Києві знову", - написала вона у Twitter.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після візиту до України заявив, що був "зворушений стійкістю та хоробрістю народу України". "Мій меседж до них дуже простий: ми не здамося", - написав він у п'ятницю у Twitter. Гутерріш пообіцяв, що ООН подвоїть зусилля для порятунку життів українців та зменшення людських страждань в Україні. "У цій війні, як і у всіх війнах, цивільні завжди платять найвищу ціну", - підсумував він.

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На кладовищах Києва продовжують знаходити та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені російськими окупантами, у зв'язку з чим відвідування їх залишається небезпечним, заявляють у Київській міській державній адміністрації. Також роботи з розмінування тривають на околицях Києва та області. Міська влада нагадує киянам, що відвідувати ліси, лісопаркові зони та інші місця відпочинку на природі поки що небезпечно. "Наголошуємо: всі міни і боєприпаси, які не розірвалися, становлять смертельну небезпеку", - йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу КМДА.

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США передають Україні боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, йдеться у повідомленні Пентагону у Facebook. "Авіатехніки Повітряних сил США завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, які прямують в Україну, в літак C-17 Globemaster III на базі Повітряних сил США "Тревіс", Каліфорнія", - розповіли в оборонному відомстві, опублікувавши фотографії.

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Кабінет Міністрів України виділив понад 119 мільярдів гривень міністерству оборони. "Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців", - повідомив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль 29 квітня під час засідання. Крім того, за його словами, для таких самих потреб міністерству внутрішніх справ було виділено понад 28 мільярдів гривень.

На засіданні у п'ятницю уряд також, зокрема, визначив перелік категорій сімей серед переселенців для першочергового надання житла (багатодітні сім'ї, вагітні жінки, сім'ї з дітьми, люди, які втратили працездатність, пенсіонери), розширив держпрограму пільгового кредитування під 0 відсотків на сферу пасажирських та вантажоперевезень та схвалив відкриття двох нових пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні з Румунією.

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Ціна на газ для населення та критично важливих підприємств в Україні залишиться без змін. Про відповідне рішення українського уряду заявив у п'ятницю прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. "Жодного підвищення. Вісім гривень за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", - зауважив прем'єр. Окремим рішенням уряд також рекомендував місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

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Німецька компанія Henkel заявила про відновлення виробництва на двох заводах в Україні, повідомляється у п'ятницю на сайті виробника. Рішення було ухвалено "з огляду на поточну військово-оперативну ситуацію, враховуючи головний пріоритет - безпеку працівників", повідомили у Henkel. Так, першим відновив діяльність завод у Львівській області, який спеціалізується на виготовленні будівельних сумішей бренда Ceresit. Невдовзі, зважаючи на поточну ситуацію, Henkel також планує відновити діяльність заводу компанії у Вишгороді Київської області. Діяльність двох інших заводів Henkel в Україні є наразі неможливою, оскільки їх розташовано на тимчасово окупованих російськими військами територіях України у Харківській та Херсонській областях. Раніше Henkel офіційно оголосив про рішення припинити свою діяльність у РФ у зв'язку з розпочатою нею війною проти України.

Німеччина розглядає постачання Україні гаубиць PzH 2000 - ЗМІ

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Уряд ФРН вивчає питання про можливе постачання Україні самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000). Цю інформацію, поширену газетою Die Welt, підтверджують джерела агенцій Reuters та dpa у силових структурах Німеччини. За даними Reuters, Берлін веде переговори з урядом Нідерландів з цього приводу. Оснащена 155-мм гарматою, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ у світі. Вона здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 кілометрів. Eтім, як повідомляє dpa, зі 119 САУ цього типу, що стоять на озброєнні Бундесверу, лише близько 40 перебувають у стані повної технічної готовності.

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Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про "тимчасовий відчутний дефіцит пального" на українських АЗС, який цього тижня спостерігається в окремих регіонах України. Як пояснила урядовиця у дописі на Facebook, це відбулося внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські окупанти завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України, зокрема, було знищено Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального. "Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", - пообіцяла Свириденко. Вона також попередила про незначне подорожчання нафтопродуктів у зв'язку з цим дефіцитом пального.

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Уряд Німеччини виступив із різкою критикою російської ракетної атаки на Київ у день візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова. "Дії російської сторони є нелюдськими", - заявив заступник офіційного представника уряду Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner). За його словами, це ще раз продемонструвало, що "Путін та його режим не поважають міжнародне право". Внаслідок ракетної атаки у своїй квартирі загинула журналістка Української служби "Радіо Свобода" Віра Гирич, щонайменше четверо осіб отримали поранення.

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"Затяжна" комендантська година в Одесі

В Одесі з 22-ої години 1 травня до 5-ої години 3 травня діятиме комендантська година, повідомляється у п'ятницю на офіційній сторінці Одеської ОДА у Facebook. У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін - з 22-ої до 5-ої години.

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У Головному управлінні розвідки міноборони (ГУР МО) України вважають, що Росія може використати територію Придністров'я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Молдови. Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що у регіоні зараз йде "серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації". Здійснені на території "ПМР" цього тижня терористичні акти були спрямовані на примушення керівництва невизнаної "республіки" погодитись на розширення присутності російських військ, вважають у ГУР МО. Також, за даними української військової розвідки, Росія використовує склади боєприпасів в Придністров'ї для контрабанди зброї.

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Унаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Маріуполі загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова, повідомляється у п'ятницю на Telegram-каналі Маріупольської міськради. Дівчина входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України з важкої атлетики, а торік на національному чемпіонаті виборола золоті нагороди. Разом із Аліною російські солдати вбили її матір. Наприкінці березня у Маріуполі російські снаряди забрали життя 11-річної української гімнастки Катерини Дяченко та усієї її сім'ї.

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Село Руська Лозова у Харківській області звільнено від російських окупаційних військ та повністю контролюється українською армією, повідомив у Telegram у п'ятницю командир окремого батальйону спеціального підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. За його словами, це село - стратегічно важливий населений пункт, розташований на автомобільній трасі Харків - Бєлгород. "Саме з цього передмістя за часів окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова", - додав командир спецпідрозділу.

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