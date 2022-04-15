 Обстріли Харкова: вже 10 загиблих, серед них - немовля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2022

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Новини

Обстріли Харкова: вже 10 загиблих, серед них - немовля

Унаслідок обстрілу Харкова військами РФ загинуло 10 людей, зокрема семимісячна дитина. Ще 35 осіб зазнали поранень, кажуть у Харківській облпрокуратурі.

Руйнування у Харкові, 24 березня 2022

Руйнування у Харкові, 24 березня 2022

Щонайменше 10 людей загинули, а ще 35 зазнали поранень внаслідок обстрілу РФ одного із житлових районів міста Харківу п'ятницю, 15 квітня. Актуалізовані дані щодо жертв обстрілу поширила ввечері цього дня пресслужба Харківської облпрокуратури.

"15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу загинули 10 мирних жителів, серед них - семимісячна дитина. Ще 35 людей поранені. Пошкоджено і зруйновано кілька житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Руйнування в Харкові

Наслідки російських обстрілів житлових районів Харкова, 14 квітня

Слідчі СБУ в Харківській області розпочали під процесуальним керівництвом облпрокуратури досудове розслідування за фактом порушення звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов казав про сімох загиблих і 34 поранених унаслідок обстрілів міста росіянами.

Руйнування у Харкові

У Харкові від обстрілів військами РФ постраждало багато житлових будівель

Синєгубов закликав харків'ян не перебувати на вулицях без суттєвої необхідності.

Наслідки артобстрілу РФ в Харкові

Жінка прибирає наслідки артилерійського обстрілу РФ в Харкові

Напередодні, 15 квітня, Офіс генерального прокурора України повідомив про загибель сімох людей внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів в селищі міського типу Борова Ізюмського району Харківщини. За даними прокурорів, 27 людей отримали поранення внаслідок атаки РФ 14 квітня.

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