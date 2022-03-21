 Внаслідок обстрілу Харкова загинув в′язень нацистських концтаборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

Внаслідок обстрілу Харкова загинув в'язень нацистських концтаборів

Борис Романченко пройшов через чотири нацистські концентраційні табори: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. 96-річний харків'янин загинув, коли в будинок, де він мешкав, потрапив російський снаряд.

Зруйнований будинок у Харкові через російські обстріли

Зруйнований будинок у Харкові через російські обстріли

Колишній в'язень нацистських концтаборів Борис Романченко загинув унаслідок обстрілу, який здійснили російські війська у Харкові. Про це повідомив у понеділок, 21 березня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Борис Романченко. 96-річний в'язень нацистських концтаборів, який пережив Бухенвальд. Але загинув у 2022 році від російської ракети у власній квартирі в Харкові", - написав Єрмак у своєму Телеграм-каналі. Він зазначив, що російську жорстокість бачить весь світ. "Тому цивілізація сьогодні на боці України, яку росіяни намагаються знищити, прикриваючи власні злочини брехнею. Це в них "операція по денацифікації" називається", - наголосив Єрмак.

На сторінці у Twitter фонду "Меморіали Бухенвальда і Міттельбау-Дора", віце-президентом якого був Романченко, повідомили, що 96-річний харків'янин помер три дні тому, 18 березня. 

Зазначається, що Романченко пройшов через чотири нацистські концентраційні табори: Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. Упродовж багатьох місяців чоловік не виходив зі своєї квартири в Харкові, побоюючись заразитися коронавірусом.

На початку війни в Україні директор фонду "Меморіали Бухенвальда і Міттельбау-Дора" Єнс-Крістіан Ваґнер (Jens-Christian Wagner) висловлював занепокоєння долею колишніх в'язнів концтаборів. Він назвав трагедією те, що "українці, які пережили концтабори, які страждали в таборах разом із російськими в'язнями", тепер "сидять у бомбосховищі, а їхні життя наражаються на загрозу через російські бомби".

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