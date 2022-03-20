Зеленський закликав Ізраїль не бути байдужим і підтримати Україну

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Народ Ізраїлю має зробити вибір питанні підтримки України на тлі російського вторгнення, заявив президент України Володимир Зеленський. Також він вказав на необхідність введення Ізраїлем потужних санкцій проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський закликав владу та народ Ізраїлю зробити свій вибір у питанні підтримки України на тлі російського вторгнення. Про це він сказав у неділю, 20 березня, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю.
"Українці зробили свій вибір 80 років тому. Рятували євреїв. І тому серед нас є праведники народів світу. Народе Ізраїлю! Наразі і у вас є такий вибір", - цитує Зеленського агентство "Інтерфакс-Україна".
У своєму зверненні президент України також розповів про падіння російських ракет на Бабин Яр у Києві, де поховано десятки тисяч жертв Голокосту, а також обстріл Умані, яку ізраїльтяни щороку відвідують для паломництва на могилу цадика Нахмана. "Що залишиться від усіх цих міст України після цієї страшної війни? Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відбивається болем, тому що ви відчуваєте, про що я говорю", - сказав він.
При цьому Зеленський висловив нерозуміння того, навіщо Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для України. "Що це? Байдужість, розрахунок або просто посередництво, без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це питання, я зауважу лише одне: байдужість убиває, розрахунки бувають часто помилковими, а посередництво може бути між державами, але не між добром і злом", - сказав він.
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Крім того, президент України наголосив на небажанні Ізраїлю продавати Україні оборонну систему "Залізний купол". "Всі знають, що ваші системи протиракетної оборони найкращі... і що ви точно можете допомогти нашим людям, врятувати життя українців, українських євреїв", - сказав він. При цьому Зеленський підкреслив необхідність введення Ізраїлем потужних санкцій проти Росії та тиску на російський бізнес.
Також Зеленський порівняв російське вторгнення в Україну з діями нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Він нагадав про термін "остаточне розв'язання єврейського питання", що використовувався нацистами, зазначивши, що в Кремлі відкрито говорять про "остаточне розв'язання українського питання". "Це прозвучало відкрито на нараді в Москві, це наводили офіційні сайти…Там так і кажуть - без війни в Україні ми не змогли б забезпечити нашу безпеку", - наголосив він.
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Крім того, Зеленський нагадав, що Росія напала на Україну в день заснування Націонал-соціалістичної партії Німеччини. "24 лютого 1920 року було засновано Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партію, яка забрала мільйони життів, знищувала народи. Цього самого дня 2022 року було віддано злочинний наказ про вторгнення в Україну", - сказав він.
Зеленський назвав вторгнення Росії в Україну масштабною та підлою війною, спрямованою на знищення українського народу - "наших дітей, наших сімей, нашої держави, наших міст, нашої культури, всього того, що робить українців українцями".