Зеленський закликав Ізраїль не бути байдужим і підтримати Україну

Президент України Володимир Зеленський закликав владу та народ Ізраїлю зробити свій вибір у питанні підтримки України на тлі російського вторгнення. Про це він сказав у неділю, 20 березня, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю.

"Українці зробили свій вибір 80 років тому. Рятували євреїв. І тому серед нас є праведники народів світу. Народе Ізраїлю! Наразі і у вас є такий вибір", - цитує Зеленського агентство "Інтерфакс-Україна".

У своєму зверненні президент України також розповів про падіння російських ракет на Бабин Яр у Києві, де поховано десятки тисяч жертв Голокосту, а також обстріл Умані, яку ізраїльтяни щороку відвідують для паломництва на могилу цадика Нахмана. "Що залишиться від усіх цих міст України після цієї страшної війни? Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відбивається болем, тому що ви відчуваєте, про що я говорю", - сказав він.

Заклик про допомогу

При цьому Зеленський висловив нерозуміння того, навіщо Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для України. "Що це? Байдужість, розрахунок або просто посередництво, без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це питання, я зауважу лише одне: байдужість убиває, розрахунки бувають часто помилковими, а посередництво може бути між державами, але не між добром і злом", - сказав він.

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Крім того, президент України наголосив на небажанні Ізраїлю продавати Україні оборонну систему "Залізний купол". "Всі знають, що ваші системи протиракетної оборони найкращі... і що ви точно можете допомогти нашим людям, врятувати життя українців, українських євреїв", - сказав він. При цьому Зеленський підкреслив необхідність введення Ізраїлем потужних санкцій проти Росії та тиску на російський бізнес.

Порівняння з нацистської Німеччиною

Також Зеленський порівняв російське вторгнення в Україну з діями нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Він нагадав про термін "остаточне розв'язання єврейського питання", що використовувався нацистами, зазначивши, що в Кремлі відкрито говорять про "остаточне розв'язання українського питання". "Це прозвучало відкрито на нараді в Москві, це наводили офіційні сайти…Там так і кажуть - без війни в Україні ми не змогли б забезпечити нашу безпеку", - наголосив він.

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Крім того, Зеленський нагадав, що Росія напала на Україну в день заснування Націонал-соціалістичної партії Німеччини. "24 лютого 1920 року було засновано Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партію, яка забрала мільйони життів, знищувала народи. Цього самого дня 2022 року було віддано злочинний наказ про вторгнення в Україну", - сказав він.

Зеленський назвав вторгнення Росії в Україну масштабною та підлою війною, спрямованою на знищення українського народу - "наших дітей, наших сімей, нашої держави, наших міст, нашої культури, всього того, що робить українців українцями".

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