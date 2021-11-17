П'ятеро цивільних загинули від ракетного удару по телевежі біля Бабиного Яру

РФ здійснила ракетний обстріл Київської телевежі, розташованої поблизу Бабиного Яру - меморіалу жертвам Голокосту. За попередньою інформацією, загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали. Про це у вівторок, 1 березня, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

"Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Роботи тривають", - ідеться в дописі ДСНС.

За попередніми даними, телевежу пошкодили двома ракетами, повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко. "Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі", - уточнив він. Кличко додав відео, на якому видно влучання снаряда в будівлю.



Президент України Володимир Зеленський написав у Twitter: "Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..."

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter: "Київська телевежа, в яку щойно влучила російська ракета, розташована на території Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року нацисти знищили тут понад 33 тисячі євреїв. Через 80 років російські нацисти вдарили по цій самій землі, щоб знищити українців. Сатанинськи і варварськи".