Війна в Україні - 01.03.2022

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Російське вторгнення в Україну. День шостий. Під обстріли дедалі частіше потрапляють цивільні об'єкти.
Харків, друге за величиною місто України, у понеділок, 28 лютого, зазнало масованого обстрілу з боку російської артилерії. На фото - наслідки обстрілу 1 березня.
Руйнування в Харкові 1 березня - уранці на шостий день російського вторгнення в Україну. Президент України Володимир Зеленський назвав удар по центру цього міста "неприхованим тероризмом".
Усередині будівлі державної адміністрації Харкова, 1 березня.
Згоріла БМП Збройних сил України біля будівлі однієї зі шкіл Харкова, 28 лютого.
Зруйнована будівля школи в житловому районі неподалік від центру Харкова, 1 березня.
Президент Володимир Зеленський підписав у Києві заяву на вступ України до Євросоюзу, 28 лютого.
Територія української військової частини в Ахтирці, Сумська область. Внаслідок обстрілу, за даними місцевої влади, тут загинуло 70 військовослужбовців.
Колона російської військової техніки рухається в бік Києва в районі селища Іванків. Супутниковий знімок, 28 лютого.
Контрольний пункт на проспекті, що веде в центр Києва, 28 лютого.
Автомобілі, що згоріли у дворі житлового району на околиці Києва, 28 лютого.
Добровольці у Львові готують маскування для позицій захисників України.
Підвал дитячої лікарні в Києві, який став бомбосховищем для пацієнтів. 28 лютого.
Пункт збору допомоги для жителів України у храмі української греко-католицької церкви San Michele dei Leprosetti в італійському місті Болонья, 28 лютого.
Біженці на українсько-румунському кордоні, 28 лютого.
"Зупиніть війну!" - графіті художниці Еме Фрітінкер (Eme Freethinker) у Берліні.
Сіднейська опера в Австралії в кольорах національного прапору України.
Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW - про події понеділка, 28 лютого.
Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 27 лютого.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців назвав обстріли Харкова воєнним злочином. Ключовим завданням глава держави назвав захист Києва.
Російська армія може спалювати та обстрілювати міста України, але дух нації не вбити. Країна згуртувалась проти ворога й навколо президента Зеленського - людини на своєму місці, вважає Сергій Руденко.
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