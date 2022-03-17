ОПУ: Києву та Харкову наразі не загрожує наступ РФ

Радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Олексій Арестович переконаний, що у найближчій перспективі наступу російських військ у бік Києва, Харкова, Сум та Чернігова не відбудеться. Про це він заявив на брифінгу у Києві у четвер, 17 березня, повідомляє кореспондент DW.

За його словами, протягом останньої доби суттєвих змін позицій військ РФ та Збройних сил України не сталося. Арестович відзначив, що російські війська здійснюють спробу наступати "за лінією Херсон - Миколаїв" та намагаються оточити українські війська в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі з боку Ізюму на Харківщині і "відсікти Маріуполь".

Перехід до позиційних боїв

За даними радника керівника ОПУ, в районі Києва, Харкова, Чернігова та Сум війська РФ ведуть позиційні бої з українськими військами. "Противник перейшов до утримання районів оборони і веде окремі тактичні дії щодо покращення своїх позицій", - додав він. Арестович переконаний, що на цих напрямках "взагалі про жоден наступ мова не йде". "Без суттєвого підвозу резервів, яких немає де взяти, просування на Київ, Харків, Чернігів та Суми є неможливим", - вважає він.

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Однак, як відзначив Арестович, російська армія вдається до насильства проти місцевого населення у населених пунктах довкола столиці України. "У містах навколо Києва систематично спостерігається застосування насильства проти місцевого населення. Якщо раніше такі випадки були поодинокі, то наразі ситуація погіршилася. Російська армія навмисне знищує українське населення. Це геноцид. Таких випадків сотні, навіть не десятки", - сказав він.

Знищення командного пункту

Водночас Арестович повідомив про те, що українські війська напередодні знищили командний пункт однієї з російських армій. "Це - велике досягнення. Це, ймовірно, означає знищення декількох генералів і, відповідно, паузу та дезорганізацію ведення противником бойових дій", - припустив він.

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За словами радника керівника ОПУ, "ворог, розуміючи, що не може здобути перемогу ні в повітрі, ні на землі, застосовує (…) руйнування цивільних об'єктів і терор мирного населення".

Також він заявив про "суттєве виснаження ворога", додавши, що Росія застосувала в Україні 97 батальйонних тактичних груп. "З них 15 знищено повністю, 18 небоєздатні, 10 лишаються такими, які вони ще можуть перекидати", - сказав він.