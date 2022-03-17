Експерти підрахували попередні збитки інфраструктури від війни в Україні

Збитки, завдані українській інфраструктурі повномасштабною війною, розв'язаною Росією, протягом останнього тижня зросли на 8,3 мільярда доларів - до 62,6 мільярда доларів. Відповідну оцінку озвучили у четвер, 17 березня, в аналітичному центрі KSE Institute, який входить до структури Київської школи економіки.

Такі попередні обсяги збитків базуються на аналізі даних проєкту "Росія заплатить" - порталу зі збору інформації про зруйновані об'єкти внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, що було запущено раніше KSE Institute разом з Офісом президента України та міністерством економіки.

Зруйновано 1,6 тисячі будинків та тисячі кілометрів доріг

Так, за підрахунками KSE Institute, з початку військового вторгнення Росії в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 навчальних закладів, 36 закладів охорони здоров'я, 1 600 житлових будинків, 26 заводів та складів, 15 аеропортів, шість ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, як зазначають експерти, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано або виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.

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На сайті проєкту "Росія заплатить" можна надати інформацію про збитки, завдані внаслідок війни проти України. Планується, що надалі цю інформацію буде використано українським урядом як докази у міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків.

Читайте хроніку війни в Україна за 17 березня

11 березня в мінекономіки України повідомили, що сума прямих втрат, завданих інфраструктурі України від повномасштабної російської військової агресії, вже сягнула 119 мільярдів доларів. В уряді України раніше повідомляли, що ведуть процес фіксації та оцінки всіх економічних збитків, завданих у результаті нападу Російської Федерації, з метою домогтися від РФ виплат компенсації та репарації за всі руйнування та вбивства, вчинені нею в Україні.