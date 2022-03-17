 Столтенберг про війну в Україні: Путін має повернутися до переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2022

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Новини

Столтенберг про війну в Україні: Путін має повернутися до переговорів

Генсек НАТО під час зустрічі з канцлером ФРН зазначив, що Альянс несе відповідальність за запобігання ескалації війни в Україні.

Єнс Столтенберг та Олаф Шольц обговорили Україну

Єнс Столтенберг та Олаф Шольц обговорили Україну

Північноатлантичний альянс налаштований зупинити подальшу ескалацію війни в Україні. Таку заяву у четвер, 17 березня, зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО несе відповідальність за запобігання подальшій ескалації цього конфлікту. Інакше це може бути більш небезпечним і спричинити ще більше страждань, смертей і руйнувань", - сказав Столтенберг на спільній пресконференції в Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Як зазначив генсек, війна РФ проти України порушила мир і шокувала світ. "Це війна президента Путіна", заявив він. За словами Столтенберга, Путін повинен зупинити війну, вивести війська та повернутися за стіл переговорів.

Він додав, що вітає зусилля Шольца щодо пошуку способу розв'язання війни шляхом дипломатії, включно з прямими контактами з президентом Росії Володимиром Путіним. Столтенберг подякував Шольцу за участь в забезпеченні міжнародних санкцій проти РФ, а також за взяття на себе зобов'язання інвестувати понад два відсотки ВВП в оборону вже з цього року. Також генсек Альянсу назвав Німеччину "країною в серці Європи та трансатлантичної спільноти" та привітав рішення уряду поставити на озброєння найновітніші літаки (F-35), назвавши це "поворотним пунктом" у забезпеченні безпеки в Європі.

Шольц: Путін винен у смерті військових РФ

Водночас німецький канцлер зазначив, що кожен у Росії має знати, що відповідальність за смерть російських військових у РФ несе особисто Володимир Путін.

Перед цим Шольц був присутнім на засіданні Бундестагу, під час якого за відеозв'язком виступав президент України Володимир Зеленський та закликав канцлера надати Україні більшу підтримку в захисті держави від російського вторгнення. Шольц подякував Зеленському за "вражаючу промову", втім вкотре наголосив, що Альянс не втручатиметься у війну в Україні.

Дивитись відео 03:41

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  • Мадрид

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  • Варшава

    Акції солідарності з Україною

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    Демонстрація на Вацлавській площі в Празі, Чехія.

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    Автор: Микола Пермяков


 

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