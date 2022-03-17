Зеленський у Бундестазі дорікнув ФРН за співпрацю з Росією

Вторгненням в Україну Росія знову будує "стіну" через Європу, яку Німеччина не помічає. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час звернення до депутатів Бундестагу у четвер, 17 березня. Він закликав Берлін надати більшу підтримку Україні, адже зволікаючи з цим та продовжуючи економічні зв'язки з РФ, Німеччина ніби знову перебуває "за стіною".

"Не Берлінською, але посеред Європи. Між свободою та неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на Україну, з кожним рішенням, яке не приймається заради миру, не приймається, хоча може допомогти", - сказав Зеленський. Він дорікнув ФРН нерозумінням того, що нині переживають українці і сказав, що через не помічання Німеччиною цієї "стіни" деякі держави за океаном, імовірно маючи на увазі США, стали ближче до України, ніж ФРН.

Він закликав Берлін підтримати прагнення України стати членом Європейського Союзу. Адже, як сказав президент, зволікання з цим є "камінням нової стіни".

Зеленський: "ПП-2" став цементом нової стіни

Зеленський також розкритикував ФРН за зволікання із зупинкою "Північного потоку-2", назвавши газопровід "зброєю та підготовкою до нової великої війни". За його словами, численні заклики України відмовитися від цього спільного з РФ проєкту напередодні вторгнення у Німеччині відкидали, пояснюючи, що "ПП-2" має виключно економічний характер. Втім, на думку Зеленського, "ПП-2" став "цементом нової стіни".

Водночас він висловив подяку тим, хто підтримує Україну: "Звичайним німцям, які щиро допомагають українцям на вашій землі. Журналістам, які роблять свою роботу чесно, показуючи все зло, яке Росія принесла нам. Вдячний тому німецькому бізнесу, який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію. І вдячний політикам, які намагаються зламати цю стіну".

Наприкінці своєї промови український лідер згадав вислів президента США Рональда Рейгана й також закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) "руйнувати цю стіну".

Зеленський закликав Шольца допомогти припинити війну

"Дайте Німеччині лідерство, на яке Ви заслуговуєте і чим Ваші нащадки будуть тільки пишатися. Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця, припиніть війну, допоможіть нам її зупинити", - закликав Зеленський. Німецькі парламентарі аплодували українському лідеру стоячи.

Напередодні, 16 березня, Зеленський виступив перед американськими конгресменами. Днем раніше український лідер звернувся до парламентарів Канади. 8 березня президент України став першим іноземним лідером, який виступив у парламенті Великобританії. Усюди промови Зеленського зустрічали оваціями.

Читайте також: Коментар: Україні потрібна європейська перспектива