Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (відео)

Європа все ще критично залежна від російських енергоносіїв. 40% імпортованого до ЄС газу - російський. Особливо це стосується Німеччини. Залежність Німеччини від енергоносіїв з Росії колосальна: 55% газу, 50% вугілля та 35% нафти. Російська казна від експорту енергоносіїв до Європи збагачується на 1 мільярд євро щодня! Експерти закидають європейським урядам, що в такий спосіб вони співфінансують війну в Україні. І визнають: відмова від російської газової голки буде вкрай болісною, але не є неможливою.