 Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.03.2022

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Економіка

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (відео)

На тлі війни Росії проти України від Європи вимагають запровадити ембарго на поставки газу й нафти з РФ. Але чи можуть європейці вижити без російської газової голки?

Чи зупинять Путіна санкції Заходу?

Чи зупинять Путіна санкції Заходу?

Європа все ще критично залежна від російських енергоносіїв. 40% імпортованого до ЄС газу - російський. Особливо це стосується Німеччини. Залежність Німеччини від енергоносіїв з Росії колосальна: 55% газу, 50% вугілля та 35% нафти. Російська казна від експорту енергоносіїв до Європи збагачується на 1 мільярд євро щодня! Експерти закидають європейським урядам, що в такий спосіб вони співфінансують війну в Україні. І визнають: відмова від російської газової голки буде вкрай болісною, але не є неможливою.

Аудіо й відео до теми

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Anlagen der Erdgasverdichterstation Mallnow der Gascade Gastransport GmbH. Die Verdichterstation in Mallnow nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. Von der Quelle bis zum Einsatzort legt das Erdgas in der Pipeline «Jagal» mehrere tausend Kilometer zurück. Um einen konstanten Druck für den Transport in der Pipeline aufrecht zu erhalten sind solche Verdichterstationen nötig. Von hier aus strömt russisches Gas durch die JAGAL (Jamal-Gas-Anbindungsleitung) in das deutsche Erdgasfernleitungsnetz Richtung Westen. Darüber hinaus kann Gas - entgegen der Hauptflussrichtung - von Deutschland nach Polen transportiert werden.

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (11.03.2022) 11.03.2022

На тлі війни РФ проти України від Європи і зокрема Німеччини як одного з найбільших споживачів російських газу і нафти вимагають запровадити ембарго на поставки з РФ. Чи можуть європейці вижити без російського газу?

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