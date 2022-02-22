 Шольц заявив про зупинку сертифікації ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Шольц заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у відповідь на дії Росії проти України зупинив подальшу сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Запуск Північного потоку-2 під питанням після російських дій в Україні

Запуск "Північного потоку-2" під питанням після російських дій в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц Olaf Scholz заявив, що Німеччина вжила заходів для зупинки процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на дії Росії в Україні. Про це він повідомив журналістам у вівторок, 22 лютого.

"Сьогодні я попросив Федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства (німецький регулятор Bundesnetzagentur, BNetzA - Ред.) доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік 2" не може бути запущено", - сказав канцлер ФРН.

Путін вводить війська на території "ДНР" та "ЛНР"

21 лютого президент РФ Володимир Путін розпорядився ввести війська РФ на території так званих "ДНР" та "ЛНР" після того, як Росія визнала незалежність самопроголошених утворень.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці дії "ще однією прямою агресією проти України, порушенням її територіальної цілісності та суверенітету" та закликав негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон засудили рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛДНР", назвавши його "явним порушенням" Мінських угод.

МЗС ФРН різко засудило визнання незалежності тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу. Дії Кремля різко порушують міжнародне право, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, пообіцявши, що Німеччина надасть скоординовану з партнерами відповідь на рішення Путіна.

Читайте також: Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": як відреагували в Україні

Дивитись відео 12:13

Німецький дипломат про загрозу вторгнення РФ, роль США і "Північний потік-2" (15.02.2022)

 

Реклама

Докладно

Міжнародна преса: Військова сила знову стала вирішальним фактором

Міжнародна преса: Військова сила знову стала вирішальною

Захід має переосмислити роль дипломатії та зміцнювати власний військовий потенціал, пишуть європейські ЗМІ.  

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів розглянуть до кінця березня.  