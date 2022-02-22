Шольц заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц Olaf Scholz заявив, що Німеччина вжила заходів для зупинки процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на дії Росії в Україні. Про це він повідомив журналістам у вівторок, 22 лютого.

"Сьогодні я попросив Федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства (німецький регулятор Bundesnetzagentur, BNetzA - Ред.) доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік 2" не може бути запущено", - сказав канцлер ФРН.

Путін вводить війська на території "ДНР" та "ЛНР"

21 лютого президент РФ Володимир Путін розпорядився ввести війська РФ на території так званих "ДНР" та "ЛНР" після того, як Росія визнала незалежність самопроголошених утворень.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці дії "ще однією прямою агресією проти України, порушенням її територіальної цілісності та суверенітету" та закликав негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон засудили рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛДНР", назвавши його "явним порушенням" Мінських угод.

МЗС ФРН різко засудило визнання незалежності тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу. Дії Кремля різко порушують міжнародне право, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, пообіцявши, що Німеччина надасть скоординовану з партнерами відповідь на рішення Путіна.

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