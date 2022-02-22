Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": як відреагували в Україні

Визнання президентом Росії Володимиром Путіним непідконтрольних уряду України районів українського Донбасу "незалежними державами" з центрами в Донецьку і Луганську спричинило жорстку негативну реакцію в Києві. Лунають вимоги вжити термінові контрзаходи -це і оголошення воєнного стану, і заклики до західних партнерів запровадити жорсткі санкції поти Росії та надати Україні військову допомогу.
Обурення офіційного Києва
Підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" означає односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках "нормандського формату". Таку оцінку дав демаршу Путіна президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський: Україна однозначно кваліфікує останні дії Кремля як порушення її суверенітету та територіальної цілісності
Раніше він остерігався прямих звинувачень Москви та називання її агресором, але цього разу кваліфікував її дії як порушення українського суверенітету та територіальної цілісності. "Країна, яка вісім років підтримує війну, не може "підтримувати мир", як вона це заявляє", - заявив Зеленський.
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН засудив наказ про введення додаткових російських окупаційних військ на територію України. Він заявив, що його держава "нікому нічого не віддасть" і зажадав від Росії скасувати рішення про визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" і повернутися за стіл переговорів. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав демарш Путіна визнанням російської агресії проти України. "Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?”, - написав міністр у соціальній мережі Twitter.
Реакція політиків: від воєнного спротиву до капітуляції
Визнання Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" є ще одним запрошенням України до "діалогу" з виконання Києвом мінських домовленостей у трактовці Кремля і відмови від зовнішньополітичного курсу на інтеграцію до ЄС і НАТО, вважає депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв. Він переконаний, що українська влада на це не піде. "Подальший розвиток подій може означати спробу виходу на адміністративні лінії Донецької і Луганської областей, як це записано в так званих "конституціях" так званих "республік", - сказав Чернєв DW. Він очікує, що Захід запровадить обіцяні президентом США Байденом жорсткі санкції, адже "російські війська цієї ночі вже перейшли кордон України на окупованому Донбасі".
Володимир Ар'єв закликав Європу діяти за принципом "хочеш миру - готуйся до війни"
Ексголова української делегації в Раді Європи, депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв закликав Європу діяти за принципом "хочеш миру - готуйся до війни". "Якщо цього не побачать у європейських столицях, майбутні втрати для цих країн будуть такими, що вони пошкодують, що своєчасно не ухвалили рішень, які б адекватно відповідали на російські виклики", - сказав Ар'єв у розмові з DW. Він звернув увагу на те, що Путін загрожує не тільки Україні, але й таким членам НАТО, як країни Балтії та Центрально-Східної Європи, коли проводить "червоні лінії", що виходять далеко за межі України.
Категорично проти воєнного спротиву російській експансії залишаються лише проросійські політики в Україні. Депутатка від парламентської фракції "Опозиційна платформа "За життя!" Тетяна Плачкова не вважає мінські угоди похованими, виступає проти обговорення воєнного спротиву і наполягає на "виключно дипломатичних сценаріях". "Якщо є хоч одна можливість домовитись - потрібно домовлятись. Якщо мінські угоди дадуть нам певний термін чи вирішення питання, потрібно їх використовувати. Ми навіть не спробували реалізувати мирний план за часів влади Зеленського", - сказала Плачкова.
Передчуття ескалації воєнних дій
Визнання Кремлем самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" не матиме для України жодних правових наслідків, бо світ наочно побачив, чим є нинішня Росія і ніколи не визнає суверенітет цих територій Донбасу, як не визнав Південну Осетію чи Абхазію, вважає ексміністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. На його думку, Україна має вимагати від Заходу негайного запровадження "пекельних" санкцій роти Росії. "Я впевнений, що такі санкції швидко приведуть Путіна до певної норми", - сказав Огризко.
Володимир Огризко: Україна має вимагати від Заходу негайного запровадження "пекельних" санкцій роти Росії
Введення російського війська на окуповані території Донбасу означає їхнє просування до лінії зіткнення за підтримки зосередженої на кордонах України російської армії, вважає експосол України в США, президент Українського кризового медіацентру Валерій Чалий. "Після того, як Росія вбила Мінськ, вже немає зафіксованої лінії зіткнення, розведення військ і відведення від цієї лінії важкого озброєння. Недостатньо відреагувати лише однією українською армією, слід негайно вводити воєнний стан у Донецькій і Луганській областях і сформувати спільну позицію Заходу й України щодо запровадження антиросійських санкцій", - сказав експерт.
Визнання донбаських "псевдореспублік" й уведення на українську територію російського війська є лише прологом для подальшої демонізації України та обгрунтування "подальшої дисперсії" України, як держави, сказав DW президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. Він вважає, що дипломатичні зусилля вже не будуть результативними і порадив Києву негайно проголосити воєнний стан і перевести економіку держави на воєнні рейки. "Захід втратив можливість запровадити стримуючі санкції проти Росії і тепер мав би запровадити ці санкції, як засіб гальмування російської агресії. Україні слід звернутися на підставі 51 статті Статуту ООН до США і Великої Британії по пряму військову допомогу", - вважає Гончар.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Розпад Радянського Союзу і створення СНД
У грудні 1991 року Україна разом із Росією та Білоруссю закріпила розпад СРСР. Москва, очевидно, розраховувала зберегти вплив за допомогою СНД та постачання дешевого газу. Але вийшло інакше. РФ та Білорусь створили союзну державу, Україна дедалі частіше дивилася на Захід. На фото - Леонід Кравчук, Нурсултан Назарбаєв, Борис Єльцин і Станіслав Шушкевич під час офіційного заснування СНД в Алмати.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Спадок СРСР та Будапештський меморандум
Україна успадкувала від СРСР майже мільйонну армію та третій у світі ядерний арсенал. Від ракет Київ відмовився, передавши їх Росії в обмін на економічну допомогу та гарантії безпеки (Будапештський меморандум 1994 року). Поки Захід не відповідав Києву взаємністю і не збирався інтегрувати її до своєї структури, реакція РФ виглядала стриманою.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Росія визнає кордони України з Кримом
Пострілів не було, якщо не брати до уваги інцидент зі стріляниною у повітря 1992 року, коли сторожовий корабель ЧФ підняв прапор України і пішов із Севастополя до Одеси. Росія перші 10 років була слабка економічно, а чеченські війни забирали ресурси. Розділивши Чорноморський флот і підписавши у 1997 році "Великий договір", РФ визнала кордони України, включаючи Крим. На фото: Севастополь, 1992 рік.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Тріщини в радянській дружбі: конфлікт навколо Тузли
Перша велика дипломатична криза між Москвою та Києвом відбулася за президенства Володимира Путіна. Восени 2003 року РФ раптово почала будувати дамбу в Керченській протоці в напрямку українського острова Тузла. Київ сприйняв це як спробу переділу кордонів. Конфлікт було вирішено після особистої зустрічі президентів. Будівництво припинили, але задекларована дружба двох країн отримала перші тріщини.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Помаранчева революція
На виборах президента України 2004 року РФ активно підтримала проросійського кандидата Віктора Януковича, але "помаранчева революція" не допустила його перемоги на тлі звинувачень у фальсифікації. Президентом став прозахідний Віктор Ющенко. Його перемога стала відправною точкою до політичних змін у РФ. Вони спрямовані на недопущення того, що в Москві називають "кольоровими революціями".
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Перекриття газового крану у 2000-х
За часів президентства Ющенка РФ двічі перекривала Україні газовий кран - у 2006 та 2009 роках, що призвело до перебоїв транзитних поставок до Європи. На фото 2009 рік: співробітник "Газпрому" на газовимірювальній станції "Суджа", за 200 метрів від українського кордону, Курська область, РФ.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Обіцянки членства у НАТО
Ключова подія сталася у 2008 році. На саміті НАТО в Бухаресті президент США Джордж Буш спробував надати Україні та Грузії План дій з підготовки членства в альянсі (ПДЧ). Путін різко виступив проти, Москва дала зрозуміти, що не визнає повністю незалежність України. У результаті ФРН та Франція заблокували план Буша. Україні та Грузії, було обіцяно членство в НАТО, але без дати.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Курс України на Євросоюз
Оскільки швидко просунутися до НАТО не вдалося, Київ взяв курс на економічну інтеграцію з ЄС. Влітку 2013 року, за кілька місяців до можливого підписання угоди про асоціацію з ЄС, РФ почала тиск, майже перекривши на кордоні експорт з України. Уряд Януковича заявив про призупинення підготовки до підписання угоди. Це викликало масові протести в Україні, Янукович у 2014 році втік до Росії.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Анексія Криму
У Києві виник вакуум влади, у березні 2014 року Росія анексувала Крим. Це було поворотним моментом, початком неоголошеної війни. На фото: російські військові в Криму (Сімферополь, березень 2014 року).
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Війна на Донбасі
Одночасно російські та місцеві напіввоєнні структури дали поштовх сепаратизму, були проголошені "народні республіки" в Донецьку та Луганську, якими керували люди, що приїхали з РФ, у формі без розпізнавальних знаків. Київ реагував повільно, чекав на президентські вибори наприкінці травня й лише потім зважився на масштабне застосування сили. На фото: танк бойовиків у Донецьку, 2015 рік.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Поява "нормандського формату"
На початку червня 2014 року у Франції на заходах з нагоди 70-х роковин висадки союзників у Нормандії новообраний президент України Петро Порошенко вперше зустрівся з російським колегою Путіним за посередництва лідерів Німеччини та Франції. Так виник "нормандський формат".
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
"Іловайський котел"
Улітку 2014-го українська армія почала тіснити сепаратистів, але наприкінці серпня Росія, як стверджує Київ, масштабно застосувала на Донбасі свою армію. Москва це заперечує. Українські сили зазнали поразки під Іловайськом, що стало піком конфлікту. Активні бойові дії по всій лінії фронту закінчилася підписанням у вересні в Мінську угоди про припинення вогню, яка була швидко порушена.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Позиційна війна триває
На початку 2015 року сепаратисти перейшли у широкий наступ. Київ знову звинуватив Москву у застосуванні армії без розпізнавальних знаків, РФ знову все заперечувала. Українські сили зазнали поразки в районі вузлового міста Дебальцеве, яке їм довелося поспіхом залишити. Тоді за посередництва ФРН та Франції було підписано Мінськ-2. Жоден з його пунктів повністю не виконаний.
-
Коротка історія російсько-українського протистояння
Скупчення військ на кордоні
У 2021 році трапилося нове загострення. Росія двічі скупчує свої війська біля західних кордонів: навесні та восени. Українська та західна розвідки повідомляють про загрозу можливого вторгнення РФ в Україну. Аби розрядити обстановку, на Заході пройшла низка міжнародних переговорів. Однак РФ вимагає гарантій невступу України в НАТО і дає знати, що поки відводити війська вона не збирається.
Автор: Роман Гончаренко, Ольга Журавльова