Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": як відреагували в Україні

Визнання президентом Росії Володимиром Путіним непідконтрольних уряду України районів українського Донбасу "незалежними державами" з центрами в Донецьку і Луганську спричинило жорстку негативну реакцію в Києві. Лунають вимоги вжити термінові контрзаходи -це і оголошення воєнного стану, і заклики до західних партнерів запровадити жорсткі санкції поти Росії та надати Україні військову допомогу.

Обурення офіційного Києва

Підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" означає односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках "нормандського формату". Таку оцінку дав демаршу Путіна президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський: Україна однозначно кваліфікує останні дії Кремля як порушення її суверенітету та територіальної цілісності

Раніше він остерігався прямих звинувачень Москви та називання її агресором, але цього разу кваліфікував її дії як порушення українського суверенітету та територіальної цілісності. "Країна, яка вісім років підтримує війну, не може "підтримувати мир", як вона це заявляє", - заявив Зеленський.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН засудив наказ про введення додаткових російських окупаційних військ на територію України. Він заявив, що його держава "нікому нічого не віддасть" і зажадав від Росії скасувати рішення про визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" і повернутися за стіл переговорів. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав демарш Путіна визнанням російської агресії проти України. "Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?”, - написав міністр у соціальній мережі Twitter.

Реакція політиків: від воєнного спротиву до капітуляції

Визнання Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" є ще одним запрошенням України до "діалогу" з виконання Києвом мінських домовленостей у трактовці Кремля і відмови від зовнішньополітичного курсу на інтеграцію до ЄС і НАТО, вважає депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв. Він переконаний, що українська влада на це не піде. "Подальший розвиток подій може означати спробу виходу на адміністративні лінії Донецької і Луганської областей, як це записано в так званих "конституціях" так званих "республік", - сказав Чернєв DW. Він очікує, що Захід запровадить обіцяні президентом США Байденом жорсткі санкції, адже "російські війська цієї ночі вже перейшли кордон України на окупованому Донбасі".

Володимир Ар'єв закликав Європу діяти за принципом "хочеш миру - готуйся до війни"

Ексголова української делегації в Раді Європи, депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв закликав Європу діяти за принципом "хочеш миру - готуйся до війни". "Якщо цього не побачать у європейських столицях, майбутні втрати для цих країн будуть такими, що вони пошкодують, що своєчасно не ухвалили рішень, які б адекватно відповідали на російські виклики", - сказав Ар'єв у розмові з DW. Він звернув увагу на те, що Путін загрожує не тільки Україні, але й таким членам НАТО, як країни Балтії та Центрально-Східної Європи, коли проводить "червоні лінії", що виходять далеко за межі України.

Категорично проти воєнного спротиву російській експансії залишаються лише проросійські політики в Україні. Депутатка від парламентської фракції "Опозиційна платформа "За життя!" Тетяна Плачкова не вважає мінські угоди похованими, виступає проти обговорення воєнного спротиву і наполягає на "виключно дипломатичних сценаріях". "Якщо є хоч одна можливість домовитись - потрібно домовлятись. Якщо мінські угоди дадуть нам певний термін чи вирішення питання, потрібно їх використовувати. Ми навіть не спробували реалізувати мирний план за часів влади Зеленського", - сказала Плачкова.

Передчуття ескалації воєнних дій

Визнання Кремлем самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" не матиме для України жодних правових наслідків, бо світ наочно побачив, чим є нинішня Росія і ніколи не визнає суверенітет цих територій Донбасу, як не визнав Південну Осетію чи Абхазію, вважає ексміністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко. На його думку, Україна має вимагати від Заходу негайного запровадження "пекельних" санкцій роти Росії. "Я впевнений, що такі санкції швидко приведуть Путіна до певної норми", - сказав Огризко.

Володимир Огризко: Україна має вимагати від Заходу негайного запровадження "пекельних" санкцій роти Росії

Введення російського війська на окуповані території Донбасу означає їхнє просування до лінії зіткнення за підтримки зосередженої на кордонах України російської армії, вважає експосол України в США, президент Українського кризового медіацентру Валерій Чалий. "Після того, як Росія вбила Мінськ, вже немає зафіксованої лінії зіткнення, розведення військ і відведення від цієї лінії важкого озброєння. Недостатньо відреагувати лише однією українською армією, слід негайно вводити воєнний стан у Донецькій і Луганській областях і сформувати спільну позицію Заходу й України щодо запровадження антиросійських санкцій", - сказав експерт.

Визнання донбаських "псевдореспублік" й уведення на українську територію російського війська є лише прологом для подальшої демонізації України та обгрунтування "подальшої дисперсії" України, як держави, сказав DW президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. Він вважає, що дипломатичні зусилля вже не будуть результативними і порадив Києву негайно проголосити воєнний стан і перевести економіку держави на воєнні рейки. "Захід втратив можливість запровадити стримуючі санкції проти Росії і тепер мав би запровадити ці санкції, як засіб гальмування російської агресії. Україні слід звернутися на підставі 51 статті Статуту ООН до США і Великої Британії по пряму військову допомогу", - вважає Гончар.