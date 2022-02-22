Екстрене засідання Радбезу ООН: Світ застерігають від жахливих наслідків дій РФ

Визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" порушує суверенітет і територіальну цілісність України, заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на екстреному засіданні Ради Безпеки організації у Нью-Йорку, присвяченому російсько-українському конфлікту і скликаному в ніч на вівторок.

За словами Дікарло, "ризик великомасштабного конфлікту реальний і йому варто запобігти за всяку ціну". Проведення засідання найвпливовішого органу ООН у такий пізній час відображає всю серйозність дій Москви, зазначила вона. Усі залучені до конфлікту сторони мають зосередитись на припиненні військових дій, наголосила заступниця генсека ООН.

Постпред США: Путін створює привід для війни

Телевізійний виступ Путіна, в якому він оголосив про визнання незалежності "ДНР" і "ДНР" містило "низку обурливих, хибних заяв", спрямованих на "створення приводу для війни", заявила постійна представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Він називає їх миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, хто вони насправді", - сказала вона у зв'язку з указом президента РФ про введення російських військ на українську територію, контрольовану сепаратистами.

За словами Томас-Грінфілд, Путін "розірвав мінські угоди на шматки", а нинішні дії Москви "явно є основою для того, щоб спробувати створити привід до подальшого вторгнення в Україну". "Наслідки російських дій будуть жахливими для України, Європи та всього світу", - застерегла у своєму виступі Томас-Грінфілд.

За словами постпреда Сполучених Штатів, російський президент "тестує нашу міжнародну систему, перевіряє нашу рішучість". Путін має намір показати, що силовим методом здатний "перетворити ООН на фарс". "Ми повинні діяти спільно у відповідь на цю кризу", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що вже 21 лютого президент США Джозеф Байден ввів санкції, що стосуються інвестиційної та іншої бізнес-діяльності громадян США на сході України, а 22 лютого Вашингтон ухвалить подальші заходи щодо "притягнення Росії до відповідальності за явне порушення міжнародного права".

Читайте також: Росія збирається будувати військові бази на Донбасі

Постпред Китаю закликав до стриманості

У свою чергу постійний представник Китаю Чжан Цзюнь закликав усі сторони конфлікту до стриманості та діалогу. Пекін сподівається, що сторони "займуть конструктивну позицію" та "складуть дорожню карту та графік для невідкладного виконання мінських домовленостей", заявив представник КНР. Він ніяк не прокоментував ставлення офіційного Пекіна до визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", а також розпорядження президента РФ відправити туди російські війська.

Постпред РФ: Москва відкрита для дипломатії

Тим часом, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя закликав своїх колег "одуматися, відкинути емоції" і не погіршувати ситуацію. Москва, як і раніше, відкрита для дипломатичного рішення, проте не має наміру "допускати нову криваву бійню" в Донбасі, зазначив він.

Україна вимагає виведення військ з Донбасу

Постійний голова України в Організації Об'єднаних націй (ООН) Сергій Кислиця під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив про вимогу України скасувати рішення РФ щодо визнання самопроголошених республік.

"Росія має відмовитися від давньої стратегії щодо України, заснованої на загрозі застосування сили щодо суверенітету України та оголосити про свою прихильність до основних принципів Статуту ООН. Ми вимагаємо від РФ скасувати рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо розгортання нових окупаційних військ Росії на території України. Ми вимагаємо їх негайного виведення", - сказав Кислиця.

Він також додав, що Україна закликає Росію ще раз уважно перечитати заяву Генерального секретаря ООН, де рішення РФ про визнання "ДНР" та "ЛНР" названо порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, що суперечить Статуту ООН.

Зеленський: Україна хоче миру

Незадовго до початку засідання Ради безпеки ООН президент України Володимир Зеленський заявив у телезверненні, що дії Росії не злякали Україну, і вона хоче мирного шляху. "Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмося, ми нікому і нічого не винні, і ми нічого і нікому не віддамо", - наголосив Зеленський.

Раніше, 21 лютого, Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім про введення військ РФ на території, контрольовані проросійськими сепаратистами на сході України.

Читайте також: Вашингтон, Берлін та Париж гостро засудили визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"