Лінда Томас-Грінфілд - американська дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Лінда Томас-Грінфілд".

Лінда Томас-Грінфілд за президентства Барка Обами працювала на різних посадах у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого Томас-Грінфілд була помічницею держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.