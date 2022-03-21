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Лінда Томас-Грінфілд

Лінда Томас-Грінфілд - американська дипломатка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Лінда Томас-Грінфілд".

Лінда Томас-Грінфілд за президентства Барка Обами працювала на різних посадах у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого Томас-Грінфілд була помічницею держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Постпред США в ООН не виключає введення військ НАТО в Україну

Постпред США в ООН не виключає введення військ НАТО в Україну 21.03.2022

Країни НАТО можуть ухвалити рішення про введення військ до України, але США цього не робитимуть, повідомила постпред США в ООН.
Екстрене засідання Радбезу ООН: Світ застерігають від жахливих наслідків дій РФ

Екстрене засідання Радбезу ООН: Світ застерігають від жахливих наслідків дій РФ 22.02.2022

Ризик повномасштабного конфлікту реальний, йому треба запобігти, заявила заступник генсека ООН Розмарі Дікарло. Президент РФ Путін створює привід для війни, вважає постпред США Лінда Томас-Грінфілд.

Росія виключає напад на Україну у разі провалу переговорів щодо безпеки

Росія виключає напад на Україну у разі провалу переговорів щодо безпеки 31.01.2022

Російська сторона на Радбезі ООН заперечила наміри про вторгнення в Україну, але не виключила провокацій з українського боку.

Команда Байдена: старі-нові обличчя в майбутньому уряді США (фотогалерея) 25.11.2020

Обраний президент США Джо Байден анонсував перші кадрові призначення на ключові посади майбутнього уряду. Багато облич знайомі публіці ще з часів президентства Барака Обами. Хто вони?