 Путін відправляє війська на Донбас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Путін відправляє війська на Донбас

Указ Путіна про визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" передбачає введення військ РФ.

Russland Präsident Putin TV-Ansprache an Nation

Укази президента РФ Володимира Путіна про визнання самопроголошених утворень на непідконтрольній Києву частині Донбасу під так званими назвами Донецької і Луганської "народних республік" передбачають введення на відповідні території військ РФ.

"Міністерству оборони РФ забезпечити до укладення договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу здійснення Збройними силами РФ на території "ДНР" і "ЛНР" функцій з підтримки миру”, - йдеться в указах, офіційно оприлюднених Росією ввечері понеділка, 21 лютого. 

Новина доповнюється

Реклама

Докладно

Анналена Бербок і Жозеп Боррель у Брюсселі у понеділок говорили про російську кризу

Як у ЄС обговорювали санкції й "російську" кризу

Як питання визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" затьмарило засідання Ради ЄС - репортаж DW.  

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів розглянуть до кінця березня.  