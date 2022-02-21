Путін відправляє війська на Донбас

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Указ Путіна про визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" передбачає введення військ РФ.
Укази президента РФ Володимира Путіна про визнання самопроголошених утворень на непідконтрольній Києву частині Донбасу під так званими назвами Донецької і Луганської "народних республік" передбачають введення на відповідні території військ РФ.
"Міністерству оборони РФ забезпечити до укладення договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу здійснення Збройними силами РФ на території "ДНР" і "ЛНР" функцій з підтримки миру”, - йдеться в указах, офіційно оприлюднених Росією ввечері понеділка, 21 лютого.
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