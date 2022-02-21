Путін підписав указ про визнання РФ незалежності "ДНР" і "ЛНР"

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про визнання Росією "незалежності" самопроголошених на непідконтрольній Києву території Донбасу утворень під назвами так званих Донецької і Луганської народних республік. Про це він повідомив увечері понеділка, 21 лютого, у відеозверненні.

"Вважаю необхідним прийняти давно назріле рішення: негайно визнати незалежність і суверенітет "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки", - сказав Путін.

Він також закликав Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а тоді ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з "республіками". "Ці два документи будуть підготовлені і підписані найближчим часом", - заявив Путін.

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Звернення президента РФ тривало близько години. Він вкотре заявив, що сучасна Україна була створена "комуністичною Росією". "Зараз вдячні нащадки позносили в Україні пам'ятники Леніну. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Що ж, нас це цілком влаштовує. Але не потрібно зупинятися на півдорозі. Ми готові показати, що означає для України справжня декомунізація", - заявив Путін.

Президент РФ також вкотре заявив про небажання Києва виконувати мінські угоди та про "геноцид на Донбасі". "Зараз практично ні дня не проходить без обстрілів населених пунктів на Донбасі... Вбивства мирних жителів, блокада, знущання над людьми не припиняються. Так званий цивілізований світ, яким себе оголосили західні колеги, цього не помічає. Наче немає всього цього жаху, геноциду, якого зазнають майже чотири мільйона людей", - сказав він.

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Україна відкрила кримінальне провадження

Раніше Україна та Захід попереджували, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" означатиме вихід з мінських угод.

Після засідання Ради безпеки РФ під головуванням Путіна щодо визнання самопроголошених "республік" генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади.

Під головуванням президента України Володимира Зеленського в Києві проходить засідання Ради національної безпеки і оборони.

Загроза нападу РФ

17 лютого на Донбасі різко загострилась ситуація, зокрема, коли снаряд проросійських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка в Станиці Луганській.

18 лютого ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольних Києву територіях оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до Ростовської області РФ дітей, жінок і людей похилого віку. Як виявилось, відповідне відеозвернення вони записали ще 16 лютого - до загострення ситуації. Також вони оголосили загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України.

19 лютого російські слідчі порушили кримінальну справу через нібито обстріл прикордонної території Ростовської області з боку України, а 21 лютого Федеральна служба безпеки РФ заявила, що снаряд з території України начебто зруйнував прикордонний пост у Ростовській області. Україна такі заяви називає відвертою брехнею і свідомою провокацією.

Україна та Захід неодноразово попереджували про можливі провокації з боку РФ і проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення.