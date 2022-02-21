 Путін обговорює з Радбезом РФ звернення самопроголошених ″ЛДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2022

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Новини

Путін обговорює з Радбезом РФ звернення самопроголошених "ЛДНР"

Президент РФ Володимир Путін обговорює з Радою безпеки звернення самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" щодо визнання, які опублікували менш ніж за пів години до засідання.

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін у п'ятницю, 21 лютого, проводить засідання Ради безпеки РФ щодо ситуації на Донбасі.

"Київська влада двічі провела воєнні каральні операції на цих територіях. І, схоже на все, ми є свідками загострення ситуації втретє", - заявив Путін. Він також додав, що "сьогоднішня київська влада не збирається виконувати мінські угоди і публічно про це заявляла неодноразово".

Президент РФ повідомив, що ціль засідання Радбезу - "визначити подальші кроки", в тому числі й з огляду на звернення ватажків самопроголошених утворень на непідконтрольній Києву території Донбасу під так званими назвами Донецької і Луганської "народних республік", і звернення Державної думи РФ щодо визнання "незалежності" "ДНР" і "ЛНР".

Зауважимо, що відеозвернення ватажків самопроголошених утворень, про які сказав Путін, були опубліковані менше ніж за пів години до початку засідання Радбезу РФ.

Нагадаємо, що Україна та Захід наполягають на тому, що визнання Росією "ЛДНР" означатиме вихід із мінських домовленостей

Ескалація на Донбасі та загроза нападу РФ

17 лютого на Донбасі різко загострилась ситуація, зокрема, коли снаряд проросійських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка в Станиці Луганській.

18 лютого ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольних Києву територіях оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до Ростовської області РФ дітей, жінок і людей похилого віку. Як виявилось, відповідне відеозвернення вони записали ще 16 лютого - до загострення ситуації. Також вони оголосили загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України.

19 лютого російські слідчі порушили кримінальну справу через нібито обстріл прикордонної території Ростовської області з боку України, а 21 лютого Федеральна служба безпеки РФ заявила, що снаряд з території України начебто зруйнував прикордонний пост у Ростовській області. Україна такі заяви називає відвертою брехнею і свідомою провокацією.

Україна та Захід неодноразово попереджували про можливі провокації з боку РФ і проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення

Дивитись відео 06:14

Боєздатність української армії: що ЗСУ може протиставити військовій агресії Росії? (18.02.2022)

 

DW.COM

Звернення очільників "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію записали завчасно

Bellingcat із посиланням на метадані відео ватажків "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію повідомив, що їх записали 16 лютого. При цьому Пушилін заявив, що евакуація проводилася 18 лютого.  

Латвія закликає ЄС до запровадження санкцій у разі визнання Росією "ЛДНР"

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що Євросоюз має запровадити санкції щодо РФ у разі визнання Москвою "незалежності" самопроголошених республік на Донбасі.  

В "ДНР" та "ЛНР" оголосили загальну мобілізацію населення

Очільники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" підписали укази про загальну мобілізацію місцевого населення через нібито плани української армії здійснити наступ на Донбасі.  

Україна звернулась до Радбезу ООН через ініціативу визнання "ЛДНР" у Росії

17 лютого Рада Безпеки ООН обговорить імплементацію мінських угод. Україна просить включити до обговорення ініціативу Держдуми РФ щодо визнання незалежності самопроголошених на Донбасі "республік".  

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