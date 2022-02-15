Держдума РФ просить Путіна визнати "ДНР" і "ЛНР"

Державна дума РФ просить президента Росії Володимира Путіна визнати самопроголошені утворення Донецька та Луганська "народні республіки". Відповідний проєкт постанови про звернення до Путіна ухвалили на пленарному засіданні нижньої палати російського парламенту у вівторок, 15 лютого.

Депутати Держдуми вважають, що визнання самопроголошених "ДНР/ЛНР" створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту жителів цих "республік" "від зовнішніх загроз". Рішення про визнання самопроголошених утворень пропонується ухвалити президенту РФ.

Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков ще до ухвалення Держдумою постанови наголосив журналістам, що Москва "лишається прибічницею мінських домовленостей". "Росія неодноразово декларувала, що лишається відданою мінському комплексу заходів та лишається прихильницею того, щоб якомога швидше весь мінський план був утілений в життя в тій послідовності, яка там передбачена", - сказав Пєсков.

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Згідно з мінськими угодами, окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) продовжують залишатись в складі України, але мають отримати "особливий статус". Одна з основних розбіжностей між Києвом і Москвою щодо інтерпретації домовленостей - це порядок виконання умов. Київ вимагає спершу контролю над неконтрольованою ділянкою кордону з Росією, а тоді проведення виборів у ОРДЛО. Росія ж трактує домовленості навпаки: спочатку вибори, а тоді передача контролю Україні над кордоном.

Російські паспорти у так званих "ДНР/ЛНР"

У 2019 році Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями так званих "ЛНР" та "ДНР". Він заявив, що питання має суто гуманітарний характер, а Росія нібито не має бажання створювати проблеми Києву. Пункт видачі паспортів відкрили у Ростовській області.

Станом на 2022 рік вже понад 720 тисяч жителів самопроголошених республік на Сході України отримали паспорти громадян Росії, повідомив 27 січня російським ЗМІ губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Нагадаємо, що Донбас, де у 2014 році були самопроголошені обидві "республіки", є суверенною територією України. Однак через бойові дії, які сепаратисти ведуть за підтримки російських військових, Київ наразі не має можливості контролювати ці території.