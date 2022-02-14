У Росії розглядають процедуру визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР"

Рада Держдуми РФ - нижньої палати російського парламенту - у понеділок, 14 лютого, розгляне проєкт постанови з проханням до президента РФ Володимира Путіна визнати самопроголошені утворення "Донецьку та Луганську народні республіки", заявив речник Держдуми В'ячеслав Володін.

"Пропозиції дві: перша - розглянути проєкт постанови про звернення до президента Росії про необхідність визнання "ДНР" та "ЛНР" негайно, друге - направити його спочатку до МЗС Росії та інших урядових структур для отримання відгуків, а потім - розглянути з урахуванням висловлених позицій", - написав Володін у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, під час консультаціїй з фракціями автори проєкту постанови - КПРФ та "Справедлива Росія - За правду" підтримали документ. "ЛДПР виступила радикальніше. "Нові люди" сформулюють свою позицію при обговоренні теми", - написав Володін. Він однак не повідомив, яку позиції щодо проєкту постанови зайняла "Єдина Росія", яка має у палаті більшість. "Єдина Росія" висловилася за постачання до "ДНР" та "ЛНР" військової продукції, а також надання соціальної допомоги людям", - зазначив він.

Рада Думи не ухвалює рішень по суті, а формує проєкт порядку денного пленарних засідань, відправляє в розсилку документи, що надійшли до парламенту, визначає попередні дати розгляду тих чи інших законопроєктів.

Нагадаємо, у січні КПРФ запропонувала Держдумі звернутися до президента з проханням визнати Росією самопроголошені "ДНР/ЛНР" як самостійні та суверенні держави. На думку партії, такий крок забезпечить безпеку та захист республік і "започаткує процес міжнародного визнання обох держав".

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Російські паспорти у так званих "ДНР/ЛНР"

У 2019 році Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями так званих "ЛНР" та "ДНР". Він заявив, що питання має суто гуманітарний характер, а Росія нібито не має бажання створювати проблеми Києву. Пункт видачі паспортів відкрили у Ростовській області.

Станом на 2022 рік вже понад 720 тисяч жителів самопроголошених республік на Сході України отримали паспорти громадян Росії, 27 січня повідомив російськім ЗМІ губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Нагадаємо, Донбас, де у 2014 році були самопроголошені обидві республіки, є суверенною територією України. Однак через бойові дії, які сепаратисти ведуть за підтримки російських військових, Київ наразі не має можливості контролювати ці території.