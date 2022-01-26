 У Москві закликають поставити зброю самопроголошеним республікам на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2022

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Новини

У Москві закликають поставити зброю самопроголошеним республікам на Донбасі

У партії Путіна офіційно пропонують поставки зброї самопроголошеним республікам на Донбасі. РФ таємно постачає зброю "ЛНР/ДНР" з 2014 року.

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі стріляють із Градів

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі стріляють із "Градів"

У середу, 26 січня, низка політиків з партії "Єдина Росія" в Москві зробили заяви з пропозицією поставити зброю самопроголошеним республікам на території Донбасу.

Глава фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимир Васильєв заявив, що партія звертається до керівництва країни з проханням надати допомогу "ЛНР" та "ДНР" у вигляді постачання військової продукції, "необхідної для стримування агресії".

Перший заступник голови комітету Державної думи РФ у справах СНД Віктор Володацький з "Єдиної Росії" заявив, що рішення про передачу оборонного озброєння для так званих "ДНР" і "ЛНР" ухвалюватиметься президентом Володимиром Путіним, "якщо Україна розв'яже воєнні дії". Він заявив, що "проблем з тим, щоб доставити таке озброєння протягом кількох годин, немає", цитує "Інтерфакс".

Володацький також не виключив, що поставки зброї можуть початись "і завчасно". " Тоді, коли для Москви стане очевидним намір України піти по силовиму сценарію за підтримки Заходу", - заявив він. За словами Володацького, ця зброя зможе "нейтралізувати озброєння, яке НАТО постачає Україні".

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Раніше у цей день секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що вважає за необхідне поставити окремі види озброєнь "ДНР" та "ЛНР" " та роботи інструкторів Альянсу в цій країні". 

Нагадаємо, з 2014 року, від початку війни на Донбасі, Москва підтримує проросійських сепаратистів. У 2015 році генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, щоу НАТО є точна інформація, що Росія постачала у великих кількостях важкі, а також сучасні озброєння сепаратистам. Зокрема, артилерію, системи пропиповітряної оборони, сучасні системи озброєнь.

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