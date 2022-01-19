Дипломатія і зброя: як рятують Україну від вторгнення Росії (відео)

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Ентоні Блінкен, Анналена Бербок, Мелані Жолі... Марафон переговорів з Росією та візитів високопосадовців з Німеччини, США та країн НАТО в Україну триває. Чи вдасться уникнути ескалації на українських кордонах?
Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 19 січня
Такого активного дипломатичного початку року ще не було. Через загрозу вторгнення Росії Україну відвідують держсекретар США Ентоні Блінкен, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, глава ЦРУ Вільям Бернс, не кажучи вже про численних експертів і дипломатів нижчого рівня. І все це за лічені дні. Цим візитам передував марафон переговорів у трьох форматах: США-Росія у Женеві, НАТО-Росія у Брюсселі та ОБСЄ-Росія у Відні.
Гостроти ситуації додає той факт, що поки російські дипломати вели у Європі переговори щодо зниження напруженості, у самій Росії повним ходом йшли перекидання військ із Сибіру до західної частини Росії - ближче до українського кордону. Крім того, до Білорусі почали прибувати російські війська для спільних навчань "Союзна рішучість-2022". Військові маневри мають відбутися з 10 по 20 лютого. Що це - фінальна підготовка до вторгнення чи гра м'язами для більшої ваги під час переговорів із Заходом?
Президент Путін зажадав від Заходу письмових "гарантій безпеки", зокрема неприйняття в НАТО України. Що кажуть на Заході про вимоги Путіна до НАТО і чи можливі "серйозні переговори", як це пропонує президент Росії?
Нові жорсткі санкції проти Росії, якщо Кремль наважиться на військове вторгнення в Україну. Таку можливість нині активно обговорюють США і Євросоюз. Чим саме Захід лякає Москву і чи зможе це зупинити російську агресію?