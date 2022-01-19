 Дипломатія і зброя: як рятують Україну від вторгнення Росії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.01.2022

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Політика й суспільство

Дипломатія і зброя: як рятують Україну від вторгнення Росії (відео)

Ентоні Блінкен, Анналена Бербок, Мелані Жолі... Марафон переговорів з Росією та візитів високопосадовців з Німеччини, США та країн НАТО в Україну триває. Чи вдасться уникнути ескалації на українських кордонах?

Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 19 січня

Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 19 січня

Такого активного дипломатичного початку року ще не було. Через загрозу вторгнення Росії Україну відвідують держсекретар США Ентоні Блінкен, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, глава ЦРУ Вільям Бернс, не кажучи вже про численних експертів і дипломатів нижчого рівня. І все це за лічені дні. Цим візитам передував марафон переговорів у трьох форматах: США-Росія у Женеві, НАТО-Росія у Брюсселі та ОБСЄ-Росія у Відні. 
Гостроти ситуації додає той факт, що поки російські дипломати вели у Європі переговори щодо зниження напруженості, у самій Росії повним ходом йшли перекидання військ із Сибіру до західної частини Росії - ближче до українського кордону. Крім того, до Білорусі почали прибувати російські війська для спільних навчань "Союзна рішучість-2022". Військові маневри мають відбутися з 10 по 20 лютого. Що це - фінальна підготовка до вторгнення чи гра м'язами для більшої ваги під час переговорів із Заходом? 


 

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