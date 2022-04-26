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Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен - американський дипломат, експерт із зовнішньої політики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ентоні Блінкен".

Ентоні Блінкен очолив Державний департамент США в 2021 році, після того, як президентом США став демократ Джо Байден. На той момент Ентоні Блінкен уже був знайомив з роботою держдепартаменту, адже він з 2015 до 2017 року він працював заступником держсекретаря. До цього впродовж двох років він був заступником радника президента США з нацбезпеки. У 2002-2008 роках Ентоні Блінкен працював на чільній позиції в апараті комітету з міжнародних відносин Сенату США. Дід Ентоні Блінкена, Моріс Блінкен, народився у Києві в єврейській родині. У 1904 році вони іммігрували до США, за словами самого Ентоні Блінкена, "утікши від погромів у Росії". Батько Моріса, Меїр Блінкен, був поетом. Живучи в Києві, він писав вірші на ідиші. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву

Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву 26.04.2022

Аактуальні оборонні потреби України союзники обговорюватимуть раз на місяць, повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Блінкен: Росія зазнає невдачі, а Україна досягає успіху (25.04.2022) 25.04.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяли Києву додаткову військову допомогу у розмірі 322 млн доларів.

США пообіцяли Києву нову військову допомогу

США пообіцяли Києву нову військову допомогу 25.04.2022

Київ отримає 322 мільйони доларів на закупівлю озброєнь, пообіцяли дерсекретар США Блінкен та міністр оборони США Остін. Вони також повідомили, що американські дипломати поступово повертатимуться до Києва.

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times 07.04.2022

За даними видання, Лондон планує надати Україні патрульні машини Mastiff чи автомобілі на зразок Jackal.
США розглядають надання Україні нового важкого озброєння

США розглядають надання Україні нового важкого озброєння 06.04.2022

Сполучені Штати Америки зосереджені над наданням Україні зброї, яку її військові можуть одразу використати, але розглядають і передачу Києву більш важких та складних озброєнь.
США виділяють Україні ще 100 мільйонів доларів на протитанкові системи

США виділяють Україні ще 100 мільйонів доларів на протитанкові системи 06.04.2022

Після оприлюднення кадрів злочинів військових РФ у Бучі США ухвалили рішення про надання Києву додатково 100 мільйонів доларів на зброю проти броньованої техніки.

США і Великобританія про переговори РФ і України: Дивитимемось на дії, а не слова

США і Великобританія про переговори РФ і України: Дивитимемось на дії, а не слова 29.03.2022

Західні союзники України зайняли вичікувальну позицію через відведення Росією частини військ з півночі України та радять дивитися на дії РФ, а не на її слова.
Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз 26.03.2022

У столиці Польщі президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями, які покинули країну черз війну, розпочату Росією. Після зустрічі з ними він назвав президента РФ Володимира Путіна різником.
Блінкен: США, Європа розглядають заборону імпорту нафти з РФ

Блінкен: США, Європа розглядають заборону імпорту нафти з РФ 06.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон проводить консультації з європейськими союзниками щодо можливого ембарго на імпорт російської нафти. Обговорення зараз у "дуже активній фазі", додав він.
Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України

Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України 06.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон активно працює над питанням поповнення запасів польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки. Йдеться про винищувачі радянського зразка.
Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном на польському кордоні

Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном на польському кордоні 05.03.2022

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Вашингтон надавати Києву більше зброї для відсічі російської агресії. Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці.
Блінкен: США щодня думають над тим, яку ще зброю надати ЗСУ

Блінкен: США щодня думають над тим, яку ще зброю надати ЗСУ 04.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон із союзниками зосереджені на тому, які озброєння Україна могла б застосувати ефективно у захисті від агресії Росії.
Байден доручив виділити Україні 600 млн доларів негайної військової допомоги

Байден доручив виділити Україні 600 млн доларів негайної військової допомоги 26.02.2022

Також Білий дім запросив у Конгресу США додатково 6,4 мільярда доларів для надання допомоги Україні, країнам Балтії, Польщі, та на потреби Пентагону.
Блінкен: Росія хоче повалити уряд України

Блінкен: Росія хоче повалити уряд України 25.02.2022

Російський план полягає в тому, щоб наразити Київ на небезпеку, "напасти на столицю України, напасти на інші великі міста", сказав Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ABC.
Блінкен скасував зустріч із Лавровим через ескалацію з боку Росії

Блінкен скасував зустріч із Лавровим через ескалацію з боку Росії 23.02.2022

Умовою для зустрічі США та Росії є деескалація конфлікту навколо України, заявили у Білому домі.
Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі - Блінкен

Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі - Блінкен 22.02.2022

Як повідомив Держсекретар США, американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, регулярно ночуватимуть у Польщі, втім і далі працюватимуть в Україні.
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