Ентоні Блінкен - американський дипломат, експерт із зовнішньої політики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ентоні Блінкен".

Ентоні Блінкен очолив Державний департамент США в 2021 році, після того, як президентом США став демократ Джо Байден. На той момент Ентоні Блінкен уже був знайомив з роботою держдепартаменту, адже він з 2015 до 2017 року він працював заступником держсекретаря. До цього впродовж двох років він був заступником радника президента США з нацбезпеки. У 2002-2008 роках Ентоні Блінкен працював на чільній позиції в апараті комітету з міжнародних відносин Сенату США. Дід Ентоні Блінкена, Моріс Блінкен, народився у Києві в єврейській родині. У 1904 році вони іммігрували до США, за словами самого Ентоні Блінкена, "утікши від погромів у Росії". Батько Моріса, Меїр Блінкен, був поетом. Живучи в Києві, він писав вірші на ідиші. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.