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Ентоні Блінкен - американський дипломат, експерт із зовнішньої політики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ентоні Блінкен".
Ентоні Блінкен очолив Державний департамент США в 2021 році, після того, як президентом США став демократ Джо Байден. На той момент Ентоні Блінкен уже був знайомив з роботою держдепартаменту, адже він з 2015 до 2017 року він працював заступником держсекретаря. До цього впродовж двох років він був заступником радника президента США з нацбезпеки. У 2002-2008 роках Ентоні Блінкен працював на чільній позиції в апараті комітету з міжнародних відносин Сенату США. Дід Ентоні Блінкена, Моріс Блінкен, народився у Києві в єврейській родині. У 1904 році вони іммігрували до США, за словами самого Ентоні Блінкена, "утікши від погромів у Росії". Батько Моріса, Меїр Блінкен, був поетом. Живучи в Києві, він писав вірші на ідиші. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон активно працює над питанням поповнення запасів польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки. Йдеться про винищувачі радянського зразка.