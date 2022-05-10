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Анналена Бербок

Анналена Бербок - німецька політикиня, представниця Зелених. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анналена Бербок".

Починаючи від 8 грудня 2021 року, Анналена Бербок очолює міністерство закордонних справ Німеччини. Крім того, вона є співголовою політичної партії Союз-90/Зелені. Разом з нею цією політичною силою керує Роберт Габек. На виборах до Бундестагу 2021 року Анналена Бербок очолила передвиборну кампанію Зелених. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС 10.05.2022

ФРН наполягає на повному членстві України в Євросоюзі, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції у Києві.

Глава МЗС ФРН Бербок в Бучі: "Це могли б бути ми" (10.05.2022) 10.05.2022

Міністерка закордонних справ Німеччини ФРН Анналена Бербок відвідала Україну. У Бучі вона пообіцяла підтримати міжнародне розслідування воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ 10.05.2022

Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.
Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва 08.05.2022

Під час візиту до Києва Бербель Бас візьме участь у заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни. Заплановано також її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава МЗС Німеччини назвала 24 лютого переломним днем в історії

Глава МЗС Німеччини назвала 24 лютого переломним днем в історії 03.05.2022

Президент РФ Володимир Путін зруйнував усе, що створили кілька поколінь у Європі та Росії, заявила Анналена Бербок. День вторгнення Росії в Україну змінив усе, тому Берлін міняє політику в сфері безпеки, зазначила вона.
Глава МЗС ФРН: Росія ніколи більше не повинна мати можливості вести війну

Глава МЗС ФРН: Росія ніколи більше не повинна мати можливості вести війну 02.05.2022

Анналена Бербок заявила, що через свою агресивну війну та західні санкції Росія зазнає такої шкоди, що не зможе стати на ноги "протягом багатьох років". Тож Путін зрештою послаблює свою країну, зазначила вона.
Бербок: Поставки танків Україні - не табу для Німеччини

Бербок: Поставки танків Україні - не табу для Німеччини 20.04.2022

Голова німецького МЗС Бербок пообіцяла Україні військову підтримку в середньо- та довгостроковій перспективі, а також запевнила, що танки та інша броньована техніка - не табу для Берліна.
Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard?

Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard? 16.04.2022

Дедалі більше німецьких політиків і пересічних жителів Німеччини вимагають від уряду ФРН почати поставки українській армії важкого озброєння.
Глава МЗС Німеччини: Україна потребує важкого озброєння

Глава МЗС Німеччини: Україна потребує важкого озброєння 11.04.2022

Україні слід надати подальшу військову підтримку, зокрема важкими озброєннями. Про це заявила Анналена Бербок, закликавши при цьому утриматися від будь-яких відмовок, коли йдеться про допомогу Україні.
Берлін будує між Молдовою та Заходом міст солідарності

Берлін будує між Молдовою та Заходом "міст солідарності" 06.04.2022

На конференції у німецькій столиці 9 міжнародних організацій та 36 країн-донорів вирішили надати Молдові допомогу на 695 мільйонів євро. Гроші підуть не лише на українських біженців.
Німеччина висилає 40 російських дипломатів

Німеччина висилає 40 російських дипломатів 04.04.2022

ФРН оголошує небажаними значну кількість співробітників посольства РФ, які щодня працювали "проти свободи і згуртованості" країни. Росія пообіцяла відповісти "на цей злісний акт німецької політичної машини".
У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині

У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині 03.04.2022

У Євросоюзі вимагають притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні, та анонсують подальші санкції проти Росії.

У Німеччині заявляють про готовність надати Україні гарантії безпеки

У Німеччині заявляють про готовність надати Україні гарантії безпеки 31.03.2022

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в ефірі регіонального мовника ARD заявила, що Берлін "на сто відсотків" на боці України. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також надасть їх, додала вона.
Бербок: Уряд ФРН сприятиме швидкій купівлі німецької зброї для України

Бербок: Уряд ФРН сприятиме швидкій купівлі німецької зброї для України 21.03.2022

В уряді ФРН вважають, що Україна потребує додаткової зброї, тому сприятимуть її швидкій купівлі у німецьких виробників, заявила глава МЗС Бербок. У ЄС обговорюють збільшення грошей на зброю для ЗСУ.
Німеччина створює для українських біженців повітряний міст із Молдови

Німеччина створює для українських біженців повітряний міст із Молдови 12.03.2022

Повітряний коридор буде призначений для розподілу біженців, що перебувають у Молдові, серед країн Євросоюзу та поза його межами, заявила в Кишиневі міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.
ФРН підтримує рішення НАТО не закривати небо над Україною

ФРН підтримує рішення НАТО не закривати небо над Україною 07.03.2022

Війні в Україні не можна дати перерости у Третю світову, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у коментарі щодо відмови НАТО спрямовувати до України свої військові літаки.
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