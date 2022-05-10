Анналена Бербок - німецька політикиня, представниця Зелених. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анналена Бербок".

Починаючи від 8 грудня 2021 року, Анналена Бербок очолює міністерство закордонних справ Німеччини. Крім того, вона є співголовою політичної партії Союз-90/Зелені. Разом з нею цією політичною силою керує Роберт Габек. На виборах до Бундестагу 2021 року Анналена Бербок очолила передвиборну кампанію Зелених. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.