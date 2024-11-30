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ПолітикаГрузія

США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією - Держдеп

Дмитро Шварц
30 листопада 2024 р.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер закликав всі сторони забезпечити мирний характер протестів у Грузії, а уряд країни - "повернутися на євроатлантичний шлях".

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Акція протесту в Тбілісі, 30 листопада 2024 року
Протести в Тбілісі триваютьФото: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

Сполучені Штати Америки призупиняють стратегічне партнерство з Грузією після рішення уряду цієї країни відмовитися до кінця 2028 року від процесу євроатлантичної інтеграції. Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Метью Міллера, оприлюдненій  у суботу, 30 листопада.

"Різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого американо-грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також антикорупційних зусиль. Як наслідок, Сполучені Штати призупинили дію цього механізму", - йдеться у заяві Міллера.

Міллер наголосив, що рішення влади призупинити процес євроатлантичної інтеграції  суперечить обіцянці, закріпленій в Конституції країни, тоді як грузинський народ в переважній більшості підтримує інтеграцію з Європою.

"Сполучені Штати засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які прагнуть реалізувати своє право на зібрання і вираження поглядів, зокрема на свободу проводити мирний протест", - додав він. 

Також Міллер закликав всі сторони забезпечити мирний характер протестів у Грузії та звернувся до уряду країни із закликом "повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів".

Зурабішвілі назвала рішення США "трагічним результатом" політики "Грузинської мрії"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, своєю чергою, заявила про те, що призупинення з боку США американо-грузинського стратегічного партнерства "є трагічним результатом антидемократичної, антизахідної, антиєвропейської та антигрузинської політики "Грузинської мрії".

"Сьогодні ясно, як ніколи, що курс, який вони провадять, веде лише в одному напрямку - до Росії", - зазначила вона у дописі у соцмережі X у суботу.

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Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у дописі у соцмережі X прокоментувала протести у Тбілісі та закликала уряд Грузії "почути голос своєї країни".

"Десятки тисяч людей в Грузії несуть серце Європи на вулиці Тбілісі і тримають прапор ЄС проти водометів. Статус Грузії як кандидатки (на вступ в ЄС. - Ред.) - це історична можливість. Уряд має почути голос своєї країни", - заявила Бербок.

Там часом увечері 30 листопада активні антиурядові протести у Тбілісі тривають. Зурабішвілі заявила, що вважає парламент Грузії нелегітимним, а отже він, за її словами, не зможе обрати нового президента країни. Чинна очільниця Грузії оголосила, що її мандат діятиме доти, доки "законно обраний парламент" не визначить її наступника.

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