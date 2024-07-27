Невідповідності у справі Ріко К.: що вдалося з'ясувати?

DW виявила незбіги в біографії Ріко К., якого засудили в Білорусі до розстрілу. Що ще вдалося з'ясувати?

25 липня білоруське державне телебачення показало сюжет про громадянина Німеччини Ріко К. Перебуваючи за ґратами в кайданках, він розповідає свою біографію і подробиці того, як він нібито прилетів до Білорусі і які завдання, за його словами, виконував. Із сюжету випливає, що до смертної кари його засудили за два фото військових об'єктів і рюкзак із вибухівкою, який він нібито поклав на залізничну колію. При цьому він не раз наголошує, що німецька влада не реагує на його прохання про допомогу. Винесений вирок ні Ріко К., ні його адвокат не оскаржували, рішення суду набрало чинності.

Що зараз з'ясовано про справу засудженого до розстрілу громадянина Німеччини? Чого домагається офіційний Мінськ? І які незбіги в біографії К. вдалося виявити DW?

Біографія з багатьма питаннями

Спершу про Ріко К. було відомо лише те, що він сам вказав про себе у профілі LinkedIn. У соцмережі є дві сторінки з ідентичними даними та фотографіями, обидві були створені приблизно одночасно - у серпні 2023 року.

Свою біографію він виклав наступним чином: здобув професійну освіту автомеханіка, після чого з жовтня 2014 до вересня 2017-го працював офіцером служби безпеки в посольстві США в Берліні. Потім, за його власними даними, він змінив діяльність і протягом трьох років доглядав мешканців будинку для літніх людей в Ораніенбурзі. У червні 2021-го він перейшов на роботу парамедиком до німецького Червоного хреста в Нижній Саксонії.

Як вдалося з'ясувати DW, не всі із зазначених ним даних відповідають дійсності.

Найімовірніше, Ріко К. справді займався охороною посольства США у Берліні. Але не три роки, а значно менше - у 2015-2016 роках. При цьому він не був співробітником посольства, а працював у компанії, яка охороняє "особливо важливі об'єкти", зазначено на її сайті.

Згідно з резюме Ріко К., у 2019 році він був працевлаштований у будинку для людей похилого віку в Ораніенбурзі. Проте, за даними DW, як мінімум у жовтні 2019 року він працював у відділі продажів компанії AFT Vertrieb und Service, яка, зокрема, реалізовувала газонокосарки Husqvarna. У фірму, можливо, він прийшов працювати влітку 2019 року: у серпні того року "пана К." представили у Facebook як "нашу нову людину у відділі продажів".

Читайте також: Берлін критикує Мінськ за інтерв'ю із засудженим до смерті

Восени 2019 року AFT Vertrieb und Service була одним із спонсорів жіночої команди з футболу з Потсдама - це у розмові з DW підтвердив член правління клубу Turbine Уве Реєр (Uwe Reher). DW вдалося знайти фото, зроблене у жовтні 2019-го, на якому людина, схожа на К., позує з футбольними фанатами та газонокосарками. Ця людина, як можна розгледіти, вдягнута у светр із логотипом Husqvarna.

Так Ріко К. показали в ефірі білоруського держтелеканалу Фото: youtube.com/@atnbtrc

Представники будинку для літніх людей в Оранієнбурзі відмовилися від спілкування з Deutsche Welle. У німецькому Червоному хресті DW підтвердили, що Ріко К. працював парамедиком у регіональному відділенні організації в Зальцгіттері. Однак відмовилися уточнити, у який час він був їхнім співробітником. Журналісти видання Der Tagesspiegel відшукали колишніх колег Ріко К. із Зальцгіттера. За їхніми словами, у жовтні 2023 року К. "просто не прийшов більше на роботу і зник". Кілька днів потому один із членів його сім'ї повідомив Червоному хресту, що чоловіка ув'язнили в Білорусі.

"Він розповідав безліч диких історій, про які ніколи не зрозумієш, чи правда це", - описує Ріко К. один із його колишніх колег. За його словами, К. розповідав про свою роботу в посольстві США і сподівався, що це допоможе отримати йому грін-карту для переїзду в Америку.

"99%, що це операція КДБ"

Яким чином Ріко К. опинився в Білорусі, досі залишається незрозумілим. Державний телеканал "Білорусь 1", який транслював відео із засудженим громадянином ФРН, стверджує, що він прилетів 2 жовтня з Німеччини нібито через Азербайджан.

Найстаріше білоруськомовне видання "Наша ніва" після виходу сюжету про Ріко К. написало, що дії, за які його судили, виглядають як провокація білоруських або російських спецслужб. Такої ж версії дотримуються і в "Спільноті залізничників Білорусі". Вона однією із перших повідомила про вибух біля станції "Озерище" - нібито саме за ці події засудили Ріко К. "Тут 99% [упевненості], що була операція КДБ, - розповіли DW у спільноті. - Судимо за активністю силовиків до вибуху і після". У спільноті також вказують на час вибуху, який стався, коли на шляхах практично немає руху, а також на розташування вибухового пристрою - на роздоріжжі. "Шкоди інфраструктурі майже не було", - зазначають у спільноті.

Німеччина не має наміру грати за білорусько-російськими правилами?

Це - лише кілька з безлічі деталей, які залишаються незрозумілими у справі Ріко К., наголошує політичний аналітик Олександр Фрідман.

25 липня влада Білорусі показала по державному ТБ сюжет про засудженого до розстрілу громадянина Німеччини. Це, на думку Фрідмана, свідчить про те, що білоруська влада "пішла в напад". "Це виглядає як спроба змусити німецьку сторону вступити в діалог і грати за білорусько-російськими правилами", - вважає аналітик.

Влада РБ примушує німецьку сторону до діалогу, вважає Фрідман Фото: privat

Олександр Фрідман підтримує гіпотезу, яку, зокрема, озвучують багато німецьких аналітиків: що затримання Ріко К. - це російська комбінація: "Найімовірніше, ми маємо справу зі спробою Росії витягти Вадима Красікова, засудженого до довічного ув'язнення в Німеччині. Лукашенко є лише виконавцем".

При цьому Фрідман звертає увагу, що представники німецького уряду офіційно питання обміну не коментують: публічно вони тільки засуджують смертний вирок і вимагають справедливого розгляду у справі громадянина Німеччини. Так, 24 липня канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) на пресконференції відмовився коментувати можливий обмін, пославшись на принцип дотримання державних інтересів. 26 липня схожим чином вчинила заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Хоффман (Christiane Hoffmann).

Читайте також: Справа засудженого до смертної кари у Білорусі німця Ріко Кріґера: версії

"У випущеному пропагандою сюжеті є звернення Ріко К. до Шольца і президента ФРН. Червоною ниткою відчувається "поговоріть із білорусами, прийміть їхні умови". Мабуть, пропозиції РБ німецька сторона ігнорує і на обмін Красікова не йде, - вважає Олександр Фрідман. - Віддати Красікова для Німеччини - дуже складне і неприємне рішення. Гіпотеза про те, що серед вимог - ослаблення санкцій, неспроможна: санкції ж європейські. Для Лукашенка це теж дилема. Звучить цинічно, але якщо він розстріляє Ріко К., то що отримає? Нічого. У Берліні, я думаю, це прекрасно розуміють".

Лист Бербок Риженкову

Видання Der Spiegel із посиланням на джерела в МЗС Німеччини повідомляє , що на початку липня міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) надіслала листа Максиму Риженкову, главі МЗС Білорусі, призначеному на цю посаду 27 червня 2024 року, невдовзі після ухвалення вироку Ріко К. У листі вона закликала до справедливої процедури оскарження вироку та висунула вимогу зупинити його виконання. В іншому разі це призведе до серйозних наслідків у відносинах між Мінськом і Берліном, передають суть листа журналісти. За їхніми даними, відповідь глава МЗС ФРН досі не отримала.

Німецька влада не коментує питання обміну Ріко К. Фото: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

Ще до того, як публічно стало відомо про вирок Ріко К., МЗС Німеччини оновило рекомендації щодо поїздок до Білорусі: у них з'явилася інформація про те, що в РБ можливі арешти "за надуманими приводами" та тривалі тюремні строки в суворих умовах, а в разі більш серйозних звинувачень - навіть смертна кара.

Також із Мінська поїхав тимчасовий повірений у справах Німеччини Міхаель Новак (Michael Nowak) - новина про завершення його місії з'явилася в соцмережах посольства 10 липня. На цій посаді він пропрацював менше року. Зазвичай призначення тимчасового повіреного відбувається на час відсутності посла: це може бути як один день, так і кілька років, пояснив DW колишній дипломат. Якщо тимчасовий повірений змінюється, на його місце має бути призначений новий. Поки про це нічого не відомо.