Справа засудженого у Білорусі німця Ріко Кріґера: версії

Співрозмовники DW припускають обмін громадянина Німеччини, засудженого до смертної кари у Білорусі, на Вадима Красікова, який відбуває у ФРН пожиттєве покарання за вбивство чеченця.

Громадянин Німеччини Ріко Кріґер (Rico Krieger) 24 червня 2024 року був засуджений до страти за шістьма статтями Кримінального кодексу Білорусі, у тому числі за "акт тероризму", "приготування до найманства", "незаконні дії щодо вибухових речовин" та "приведення в непридатність шляхів сполучення".

Про його біографію відомо небагато. Імовірно - Кріґеру близько 30 років, у нього є дитина. За професією Кріґер - механік, охоронець, соцпрацівник, фельдшер швидкої допомоги.

У білоруських пропагандистських медіа поширена фотографія, на якій чоловік слухає у суді у Мінську винесений йому смертний вирок. У держЗМІ Білорусі написали, що Кріґер не став оскаржувати вирок і він набув чинності.

Як Ріко Кріґер міг потрапити до Білорусі, за що його засудили і що на нього може чекати - у матеріалі DW.

Як Кріґер потрапив до Білорусі

За даними правозахисників, Кріґер перебуває у білоруському СІЗО з 6 жовтня 2023 року. Де його було затримано - на території Білорусі, Росії чи України, невідомо.

"Є думка, яку запустили російські Z-блогери, що взяли його в Росії, а потім відправили до Білорусі, - каже аналітик та історик Олександр Фрідман. - Офіційний Мінськ цю версію підтверджувати не хоче, білоруська пропаганда пише, що його взяли в Білорусі . Вони намагаються показати свою самостійність. Але мені версія, що Росія його передала Білорусі, здається більш правдоподібною".

Про Ріко Кріґера та суд над ним довго мовчали пропагандистські медіа, але зараз дещо можна дізнатися. Подробиці суду повідомила Людмила Гладка, яка перебуває під санкціями Євросоюзу як пропагандистка. У газеті "Радянська Білорусія" адміністрації Лукашенка вона написала з посиланням на засідання суду, що Ріко Кріґер нібито зв'язався з українськими спецслужбами восени 2023 року, причому хотів потрапити до батальйону Western білоруського полку Кастуся Калиновського.

"Незрозуміло, чому він нібито прагнув до полку Калиновського, а не до Міжнародного легіону української армії, створеного для іноземців? І хотів саме до Білорусі потрапити? Питання без відповідей", - каже Олександр Фрідман.

У полку Калиновського заперечують, що Ріко Кріґер мав до них відношення.

У суді заявили, що Кріґера залучили до діяльності "не пізніше 20 вересня 2023 року", а до Білорусі він в'їхав як турист 2 жовтня "з телефонами та безпілотником". З якої країни, за якою візою - невідомо. Зазначимо, що з вересня 2023 року фізичним особам заборонено ввозити до Білорусі дрони, а огляд на кордоні з Євросоюзом є дуже ретельним.

Передали РБ через смертну кару?

Друга версія - Кріґера передали до Білорусі з Росії. Російські пропагандистські ресурси писали, що Кріґер нібито причетний до "диверсій у російсько-білорусько-українському прикордонні", тобто в "Брянській, Гомельській або Могилівській областях" і потрапив у полон до військових РФ.

"Я так розумію, передали виключно на тій підставі, що в Білорусі залишилася смертна кара", - каже російський адвокат Вадим Прохоров. За його словами, механізми видачі іноземних громадян бувають через той же Інтерпол, але в даному випадку вони не були задіяні.

Але й до цієї версії є запитання. Як казала раніше в інтерв'ю DW юристка Марія Колесова-Гудиліна, Росія ратифікувала Кишинівську конвенцію, яка забороняє застосування страти до виданих злочинців. Тобто Мінськ, запитуючи видачу, має гарантувати Москві, що цих осіб не розстріляють, а максимальним покаранням буде довічне ув'язнення. У випадку з Кріґером виходить, що або Росія порушила цю конвенцію, або громадянина ФРН все ж таки затримали в Білорусі.

За словами Олександра Фрідмана, "ідея про те, що смертну кару в Білорусі можна використовувати у своїх потребах, в Росії витає в повітрі", там вже пропонували засудити і стратити в Білорусі винних у теракті в "Крокус Сіті Голлі". "Ми смертну кару вводити не будемо, бруднитися. А у Лукашенка вона є, і ми її можемо використовувати, - пояснює Фрідман. - Мабуть, у випадку Кріґера ідея знайшла своє втілення".

Співзасновник Фонду солідарності BYSOL Андрій Стрижак згадує недавній обмін, коли українці, які сиділи в білоруських в'язницях, були передані Україні фактично за домовленістю з Росією. "Це був перший дзвіночок, коли росіяни використали можливість працювати через Білорусь зі своїми противниками. Припускаю, що і зараз це російська операція, проведена через Білорусь, щоб підвищити ставки. Тому що в РФ - мораторій на страту, в Білорусі його немає".

Вибухи під Брянськом чи під Мінськом?

Кріґера звинувачують за шістьма статтями КК. За статтею про "теракт" його судили за вибух, повідомив DW юрист правозахисного центру "Вясна" Павло Сапелко.

Що це був за вибух, у якій країні - невідомо. На суді озвучили версію, за якою Кріґер нібито отримав завдання від Служби безпеки України (СБУ) "провести в Осиповичах розвідку та фотографування об'єктів". Але про вибухи в Осиповичах 2023 року не повідомлялося.

Крім того, в описі суду йдеться, що 4 жовтня Кріґер фотографував територію військової частини 97115 та техніку, а наступного дня - територію залізничної станції "Озерище". З опису випливає, що чоловік нібито відправив все в СБУ та отримав координати схованки із саморобним вибуховим пристроєм, який згодом знайшов у "лісопосадці у Первомайському районі Мінська" та встановив вибухівку на залізничних коліях станції "Озерище".

Якщо поєднати це з датою можливого в'їзду Кріґера в РБ, то все збігається з новинами про вибух 5 жовтня 2023 на станції "Озерище". Незалежна Спільнота білоруських залізничників тоді повідомляла, що потужність була досить високою, але серйозних пошкоджень інфраструктури та жертв не було.

У білоруських медіа також пов'язували справу Кріґера з підривом 1 травня 2023 року в Брянській області Росії залізничного полотна, яким рухався білоруський склад. Такий зв'язок хоча б якось пояснював видачу громадянина Німеччини Білорусі. Підтверджень цьому немає.

Обмін на Красікова та дзвінок Мінську від президента ФРН Штайнмайєра?

"Ми займаємося його долею і з самого початку надаємо йому інтенсивну консульську підтримку, активно захищаємо його інтереси перед білоруською владою", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ ФРН Крістіан Ваґнер (Christian Wagner). Подробиць він не навів і ухилився від відповіді на питання про можливі пропозиції Мінська щодо долі засудженого громадянина Німеччини.

МЗС Білорусі вже заявило, що білоруська сторона запропонувала Німеччині "конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації".

"Вони весь цей процес провели не для того, щоб Кріґера розстріляти, а для того, щоб його обміняти і щось отримати за це", - вважає Олександр Фрідман.

На думку Вадима Прохорова, "путінський режим роздобув німецького громадянина і розпочав торгівлю за допомогою свого васала Лукашенка".

Опитані DW експерти називають одне ім'я - Вадим Красіков, офіцер ФСБ РФ, який у 2019 році застрелив у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі та засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення.

"Путін сам казав, що хоче його витягнути. Це справа честі. І тут постає питання з Кріґером, і Кріґера засуджують до смертної кари. Ставки підвищуються максимально, або проводьте обмін, або ми його розстріляємо, - каже Олександр Фрідман. - І Німеччині, мабуть, це доведеться зробити, якщо питання стоятиме так.

На думку Фрідмана, Лукашенко обміном може не обмежитися. "Вийшла Наталія Герше (громадянка Швейцарії та Білорусі, яка пробула близько півтора року в білоруській колонії. - Ред.) - Швейцарії довелося відправити посла вручити вірчі грамоти Лукашенку. Звільнено ізраїльського адвоката Майю Райтен-Столь - довелося президенту Ізраїлю дзвонити Лукашенку. Не виключаю, що білоруська сторона вимагатиме дзвінка (президента Німеччини Франка-Вальтера. - Ред.) Штайнмайєра Лукашенка", - вважає історик.

Експерти сходяться на думці, що у справі багато невідомого, зокрема біографія Кріґера. На думку Фрідмана, незрозумілим залишається і одне з головних питань - мотив: "Чому людина, яка живе в Німеччині і навіть не знає російської мови, у якої сім'я, дитина, раптом зривається, вирушає кудись? Мотивацію вони не пояснюють, а це ключове питання. Друге, що також дуже важливо: він свою провину не визнав".