Завербували у чаті знайомств: СБУ затримала інформатора РФ

Завербований мав надати спецслужбам РФ стратегічно важливу інформацію про оборону Харкова. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми.

Служба безпеки України (СБУ) у середу, 19 червня, повідомила про затримання чоловіка, завербованого російськими спецслужбами для того, щоб передавати їм стратегічно важливу інформацію про оборону Харкова. Як повідомила пресслужба відомства, за її даними, Росія готувала нові ракетно-дронові удари та прорив диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць міста. Для отримання розвідданих спецслужби РФ залучили чоловіка, який проживає у передмісті Харкова і який, за даними СБУ, був ідейним прихильником РФ.

"Встановлено, що окупанти залучили чоловіка до співпраці через популярний чат знайомств у месенджері Telegram. Там зв'язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку РФ, запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки. Після того як він "клюнув" на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності", - йдеться у повідомленні СБУ.

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За даними відомства, за вказівками зв'язкової чоловік обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. Співробітники СБУ затримали інформатора, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів.

На місці у чоловіка вилучили телефон, який той використовував для комунікації зі своєю російською зв'язковою та фотофіксації військових об'єктів.

Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (частина друга 114-2 Кримінального кодексу України). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми.

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