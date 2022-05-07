"Операційні працюють нон-стоп". Що відомо про російських солдатів у лікарнях Білорусі?

З початком війни в медустанови Білорусі стали надходити поранені російські військові. Але відомо про це дуже мало. Чому, куди та з якими травмами їх госпіталізують? Що вдалося дізнатись DW.