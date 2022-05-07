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Білорусь

Білорусь - держава в Східній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Білорусь".

Білорусь є президентською республікою. Столиця країни - Мінськ. Населення Білорусі становить близько 9,5 мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польща звела вже 60 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю

Польща звела вже 60 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю 07.05.2022

Польща намагається дати відсіч спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон ЄС з боку Білорусі та будує стіну. Станом на 7 равня її протяжність склала 60 кілометрів.

У Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту

У Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту 04.05.2022

Білорусь - єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання. Протягом останніх десяти років її застосовували рідко.
Помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

Помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич 04.05.2022

Перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич помер на 88-му році життя. Раніше він перебував у реанімації після перенесеної коронавірусної інфекції.
Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають Премію ЗМІ за свободу

Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають "Премію ЗМІ за свободу" 21.04.2022

Нагорода, започаткована німецькою WMG, цього року присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Її володарями стануть президент України, лідер білоруської опозиції та російська журналістка.

Що відомо про диверсії на білоруській залізниці через війну в Україні (16.04.2022) 16.04.2022

Уповільнити просування та постачання російської армії - таку мету переслідують "рейкові партизани" у Білорусі. До пошуку причетних до диверсій долучився КДБ. DW поспілкувалася про "рейкову війну" з представником ініціативи "Рабочы Рух".
Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі

Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі 15.04.2022

Президент Польщі підписав закон, яким зокрема заборонив імпорт вугілля та коксу з Росії та Білорусі, а також транзит цих енергоресурсів польською територією.
Не покликали на річницю звільнення Бухенвальда: Мінськ обурився

Не покликали на річницю звільнення Бухенвальда: Мінськ обурився 12.04.2022

Білорусь вручила послу Німеччини в Мінську ноту протесту через те, що її та російських офіційних представників попросили не брати участь в пам'ятних заходах до 77-ї річниці звільнення концтабору Бухенвальд.
Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ

Як у Білорусі збирають дані про мародерів та війська РФ 12.04.2022

Активіст і блогер Антон Мотолько розповів DW про пересування військової техніки РФ у Білорусі та мародерство російських військових.
Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка

Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка 30.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. У розмові, що тривала півтори години, згадали і Білорусь - але так, що у частини білорусів це викликало обурення, вважає Саша Романова.

Українське село готується до вторгнення з Білорусі (26.03.2022) 26.03.2022

В українському селі Залав'я, що за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю, жителі побоюються не лише російського вторгнення, а й приходу білоруських військ. Селяни готують до найгіршого — переобладнують льохи під бомбосховища, а з підручних засобів майструють саморобні бронежилети.
Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві 22.03.2022

У КДБ Білорусі заявили про "ліквідацію резидентури, яка діяла під прикриттям українського посольства". Cпівробітники нібито здійснювали агентурну розвідку і збирали розвідувальну інформацію.
Операційні працюють нон-стоп. Що відомо про російських солдатів у лікарнях Білорусі?

"Операційні працюють нон-стоп". Що відомо про російських солдатів у лікарнях Білорусі? 16.03.2022

З початком війни в медустанови Білорусі стали надходити поранені російські військові. Але відомо про це дуже мало. Чому, куди та з якими травмами їх госпіталізують? Що вдалося дізнатись DW.
Не хочу воювати з українцями. Чоловіки їдуть з Білорусі, остерігаючись військового призову

"Не хочу воювати з українцями". Чоловіки їдуть з Білорусі, остерігаючись військового призову 15.03.2022

Після нападу Росії на Україну з Білорусі почали масово від'їжджати чоловіки, які побоюються військового призову. Історії білорусів, які не хочуть воювати проти України - у DW.
Білоруси, які залишилися в Україні: Нас надихає бути поряд з українцями

Білоруси, які залишилися в Україні: "Нас надихає бути поряд з українцями" 14.03.2022

Білоруси, які досі залишаються в Україні, розповіли DW, чому вирішили не їхати, і як змінилося їхнє життя під час війни.
ЄС вважає Україну частиною сім'ї, але не може запропонувати пришвидшеного вступу

ЄС вважає Україну частиною сім'ї, але не може запропонувати пришвидшеного вступу 11.03.2022

На саміті Євросоюзу у Версалі лідери європейських країн домовилися надавати підтримку біженцям з України та збільшити тиск на Росію та Білорусь. Єврокомісія має дати висновок щодо української заявки на вступ до ЄС.
Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - Енергоатом заперечує

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - "Енергоатом" заперечує 10.03.2022

Республіка Білорусь заявляє, що під'єднала Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) до електрики за допомогою підстанції в білоруському Мозирі. Український "Енергоатом" заперечує.
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