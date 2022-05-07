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Білорусь - держава в Східній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Білорусь".
Білорусь є президентською республікою. Столиця країни - Мінськ. Населення Білорусі становить близько 9,5 мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Уповільнити просування та постачання російської армії - таку мету переслідують "рейкові партизани" у Білорусі. До пошуку причетних до диверсій долучився КДБ. DW поспілкувалася про "рейкову війну" з представником ініціативи "Рабочы Рух".
В українському селі Залав'я, що за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю, жителі побоюються не лише російського вторгнення, а й приходу білоруських військ. Селяни готують до найгіршого — переобладнують льохи під бомбосховища, а з підручних засобів майструють саморобні бронежилети.
На саміті Євросоюзу у Версалі лідери європейських країн домовилися надавати підтримку біженцям з України та збільшити тиск на Росію та Білорусь. Єврокомісія має дати висновок щодо української заявки на вступ до ЄС.