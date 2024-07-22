Що відомо про німця, якому загрожує розстріл у Білорусі

У Мінську до смертної кари засудили громадянина Німеччини Ріко Кріґера. Хто він, і в чому його звинуватили?

Смертний вирок Ріко Кріґеру (Rico Krieger) винесли 24 червня, відомо про це стало майже через місяць. 19 липня зовнішньо-політичне відомство Німеччини підтвердило DW, що суд у Мінську засудив громадянина ФРН до вищої міри покарання - смертної кари. За даними правозахисного центру "Вясна", його звинуватили за шістьма тяжкими статтями КК РБ, зокрема в акті тероризму і підготовці до найманства. DW з'ясовувала, що відомо про Ріко Кріґера і справу проти нього.

Хто такий Ріко Кріґер?

Про Ріко Кріґера відомо небагато, переважно - це та інформація, якою він поділився про себе в мережі LinkedIn.

У соцмережі є два профілі з ідентичними даними та фотографіями. Один із них підписаний ім'ям Ріко Кріґер (Rico Krieger), другий - Ріко Кріґер Гайнеманн (Rico Krieger Heinemann). Обидва профілі були зареєстровані в серпні 2023 року.

У відгуку на одну з вакансій власник профілю розповів про себе, що йому 29 років (зараз, імовірно, 30), він народився в Берліні та мешкає в Німеччині, однак упродовж року збирається переїхати до США. За його словами, для цього він переоформив водійські права з німецьких на міжнародні, а також подав заяву на отримання паспорта і тепер шукає потенційних роботодавців у Сполучених Штатах.

У МЗС Німеччини підтвердили, що громадянина Німеччини засудили до розстрілу в Білорусі Фото: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

Також власник акаунта в соцмережі залишив для зв'язку американський номер телефону. На ньому зареєстровано акаунт у Telegram, у якому використовується те ж фото, що й на одному з профілів у LinkedIn. Акаунт ще не видалено, тобто ним користувалися менше року тому.

Чим займався Ріко Кріґер?

За інформацією зі сторінки в LinkedIn, Ріко Кріґер навчався в початковій школі в передмісті Берліну. Середню школу закінчував у Нижній Саксонії на північному заході Німеччини. Після цього, за даними профілю в соцмережі, він здобув професійну освіту автомеханіка.

У наступні три роки, з жовтня 2014-го, Кріґер, імовірно, працював офіцером служби безпеки в посольстві США в Берліні. Потім, випливає з його резюме, він змінив діяльність і працював доглядальником в будинку для літніх людей недалеко від німецької столиці. У червні 2021-го він перейшов на роботу фельдшером швидкої допомоги в німецький Червоний хрест у Нижній Саксонії.

У німецькому Червоному Хресті підтвердили, що Ріко Кріґер працював в одному з районних об'єднань організації. Однак те, що він опинився за кордоном, не було пов'язано з роботою в організації, підкреслили в коментарі.

"Коли нам повідомили про його арешт, ми зробили все, що могли, у межах наших можливостей. На жаль, у цьому випадку ми можемо допомогти в обмеженій мірі, оскільки це компетенція органів влади, зокрема міністерства закордонних справ", - наводить видання Berliner Zeitung коментар речника організації.

Що відомо про справу Ріко Кріґера?

За інформацією юриста "Вясни" Павла Сапелка, Ріко Кріґер перебуває під вартою в білоруському СІЗО з 6 жовтня 2023 року. Де він був затриманий - на території Білорусі, України чи Росії - не відомо.

Ріко Кріґер працював в одному з районних відділень німецького Червоного хреста Фото: Karl-Heinz Spremberg/CHROMORANGE/picture alliance

Про справу проти нього правозахисники дізналися з розкладу суду. Там же були вказані й статті, які інкримінували громадянину Німеччини. Їх шість, усі вони належать до категорії тяжких або особливо тяжких: підготовка до найманства (стаття 13 і стаття 133 КК РБ), агентурна діяльність (стаття 358-1 КК), участь в екстремістському формуванні (частина 3 статті 361-1 КК), навмисне приведення в непридатність транспортного засобу або шляхів сполучення (частина 4 статті 309 КК), незаконні дії щодо вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин (частина 4 статті 295 КК), а також вчинення теракту (частина 3 статті 289 КК).

Справу почали розглядати в суді Мінської області 6 червня 2024 року. Процес тривав 12 засідань, вирок - найвищу міру покарання у вигляді розстрілу - Ріко Кріґеру винесли 24 червня.

Подробиці матеріалів справи правозахисники не знають - відомі лише деякі її деталі.

Так, за інформацією Павла Сапелка, у частині "найманства" влада Білорусі пов'язала Ріко Кріґера з полком Калиновського (білоруськими добровольцями, які воюють на боці України), а саме з іноземним механізованим батальйоном Western.

За статтею про вчинення теракту його судили за вчинення вибуху "з терористичною метою", "з метою здійснення впливу на ухвалення рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку", повідомляє юрист.

У полку Калиновського заперечують, що Ріко Кріґер мав до них стосунок. "Це не наш", - коротко прокоментували DW у формуванні. Спільноті залізничників Білорусі також "нічого не відомо" про те, що Ріко Кріґер, за версією влади РБ, міг брати участь у пошкодженні шляхів сполучення на території Білорусі. Чи може його справа бути пов'язана з підривом залізничного полотна в Брянській області Росії 1 травня 2023 року, яким рухався білоруський потяг, у спільноті з'ясовують.

Розстріл за злочин без жертв?

"Ріко Кріґер став, зокрема, жертвою змін до КК РБ, - каже Павло Сапелко. - До 2022 року, коли було внесено зміни до Кримінального кодексу, у цій частині смертну кару застосовували лише в разі, якщо злочин був пов'язаний із загибеллю людини. І це дуже важливий момент. Після внесення правок істотно розширилися можливості застосування смертної кари. Зараз навіть просто вибух може розцінюватися як акт тероризму. І це врешті-решт вистрілило".

З 1991 року в Білорусі було приведено у виконання понад 300 смертних вироків. У 2009 році було запущено кампанію "Правозахисники проти смертної кари". За словами її координатора Андрія Полуди, справа Кріґера стала першим відомим випадком відтоді, як до вищої міри покарання було засуджено громадянина іншої країни.

Про суд над громадянином Німеччини не писали білоруські державні ЗМІ. Лише 20 липня в одному з пропагандистських каналів з'явилося фото з білоруського суду, де підсудний - та сама людина, чиє фото опубліковано в профілі LinkedIn. Цього ж дня справу прокоментував прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз. За його словами, Білорусь веде консультації з німецькими дипломатами у справі.

"З урахуванням прохання МЗС ФРН конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації білоруською стороною було запропоновано", - заявив Глаз.