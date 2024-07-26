Берлін критикує Мінськ за інтерв'ю із засудженим до смерті

У Німеччині "дуже стурбовані, що гідність людини значною мірою утискається" трансляцією таких відео. Берлін закликав керівництво у Білорусі утриматися від подібної практики.

У МЗС Німеччини найрішучішим чином засуджують офіційну владу Білорусі за публікацію відео з "інтерв'ю" із засудженим до смертної кари громадянином Німеччини Ріко Кріґером (Rico Krieger). У відомстві наголосили, що публікація подібних роликів є звичайною практикою для білоруської влади. У ФРН "дуже занепокоєні тим, що гідність людини значною мірою утискається" показом таких відео, заявила на урядовій пресконференції в п'ятницю, 26 липня, представниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер (Kathrin Deschauer).

За її словами, Берлін закликав білоруське керівництво утриматися від такої практики. Дешауер знову повторила, що уряд надає Кріґеру інтенсивну консульську підтримку.

Коментарів про обмін не буде

Своєю чергою заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффман (Christiane Hoffmann) відмовилася відповідати на запитання про можливий обмін громадянина Німеччини. Вона нагадала, що на нещодавній пресконференції федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також відмовився відповідати на запитання про можливий обмін.

Опитані DW експерти вважають, що Ріко Кріґера можуть використати для обміну на Вадима Красікова, офіцера ФСБ РФ, який у 2019 році застрелив у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі і був засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення. МЗС Білорусі вже заявило, що білоруська сторона запропонувала ФРН "конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації".

Справа Кріґера

Смертний вирок Ріко Кріґеру винесли 24 червня, відомо про це стало майже за місяць потому. 19 липня МЗС ФРН підтвердило DW, що суд у Мінську засудив громадянина Німеччини до найвищої міри покарання - смертної кари. За даними правозахисного центру "Вясна", його звинуватили за шістьма тяжкими статтями Кримінального кодексу РБ, зокрема в акті тероризму і підготовці до найманства.

Напередодні білоруський державний телеканал "Білорусь 1" показав передачу під назвою "Сповідь німецького терориста", учасником якої став Кріґер. На відео він розповів про своє бажання "стати у нагоді" Україні, про те, як почав надсилати заявки до українських добровольчих формувань, а потім за вказівкою "куратора" вилетів до Мінська і доправив рюкзак на залізничну станцію Озерищі, де згодом стався вибух, унаслідок якого ніхто не постраждав.

DW звертає увагу, що підтвердити достовірність висловлювань Кріґера неможливо. Громадянин Німеччини розмовляв із журналістами телеканалу, який повністю контролює білоруська влада, при цьому він перебував в умовах несвободи, і його засудили до смерті.

Також не виключається, що чинили на нього тиск, щоб він дав згоду на це "інтерв'ю" або щоб сказав на відеокамеру те, що від нього вимагали: багато колишніх в'язнів білоруських в'язниць заявляли, що їх катували.