Мінськ підтвердив смертний вирок громадянину Німеччини

Напередодні МЗС ФРН заявило, що в Білорусі до смертної кари засуджено громадянина ФРН. Ідеться про співробітника Німецького Червоного Хреста Ріко Кріґера, повідомли білоруські Telegram-канали.

Міністерство закордонних справ Білорусі підтвердило смертний вирок громадянину Німеччини і повідомило, що на цю тему "проводяться консультації по лінії зовнішньополітичних відомств двох країн". Про це у суботу, 20 липня, пише білоруське державне інформагентство БелТА з посиланням на коментар прессекретаря МЗС Анатолія Глаза.

"Контакти з німецькою стороною щодо цієї теми, звісно, були. Цей злочинець є громадянином Німеччини, і нам зрозуміла турбота про нього німецької сторони. У повній відповідності з міжнародними нормами і двосторонніми угодами білоруською стороною забезпечено до цієї особи консульський доступ", - заявив він.

Також Глаз додав, що з урахуванням прохання МЗС ФРН "конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації білоруською стороною запропоновані". "Консультації з цієї теми тривають по лінії міністерств закордонних справ двох країн", - заявив він.

Смертний вирок співробітнику Німецького Червоного Хреста

Міністерство закордонних справ Німеччини напередодні підтвердило повідомлення про те, що в Білорусі до смертної кари засуджено німецького громадянина.

За даними білоруського Telegram-каналу "МотолькоПомоги", наприкінці червня до смертної кари було засуджено громадянина ФРН і співробітника Німецького Червоного Хреста (НЧХ) Ріко Кріґера (Rico Krieger). За даними правозахисної організації "Вясна", справа Кріґера "стосується" полку імені Кастуся Калиновського - білоруського добровольчого формування, яке воює на боці України проти агресії Росії.