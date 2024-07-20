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СуспільствоНімеччина

Мінськ підтвердив смертний вирок громадянину Німеччини

Дмитро Шварц
20 липня 2024 р.

Напередодні МЗС ФРН заявило, що в Білорусі до смертної кари засуджено громадянина ФРН. Ідеться про співробітника Німецького Червоного Хреста Ріко Кріґера, повідомли білоруські Telegram-канали.

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Прапори Білорусі
У Білорусі підтвердили смертний вирок щодо громадянина НімеччиниФото: Aleksey Butenkov/Zoonar/picture alliance

Міністерство закордонних справ Білорусі підтвердило смертний вирок громадянину Німеччини і повідомило, що на цю тему "проводяться консультації по лінії зовнішньополітичних відомств двох країн". Про це у суботу, 20 липня, пише білоруське державне інформагентство БелТА з посиланням на коментар прессекретаря МЗС Анатолія Глаза.

"Контакти з німецькою стороною щодо цієї теми, звісно, були. Цей злочинець є громадянином Німеччини, і нам зрозуміла турбота про нього німецької сторони. У повній відповідності з міжнародними нормами і двосторонніми угодами білоруською стороною забезпечено до цієї особи консульський доступ", - заявив він.

Також Глаз додав, що з урахуванням прохання МЗС ФРН "конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації білоруською стороною запропоновані". "Консультації з цієї теми тривають по лінії міністерств закордонних справ двох країн", - заявив він.

Смертний вирок співробітнику Німецького Червоного Хреста

Міністерство закордонних справ Німеччини напередодні підтвердило повідомлення про те, що в Білорусі до смертної кари засуджено німецького громадянина

За даними білоруського Telegram-каналу "МотолькоПомоги", наприкінці червня до смертної кари було засуджено громадянина ФРН і співробітника Німецького Червоного Хреста (НЧХ) Ріко Кріґера (Rico Krieger). За даними правозахисної організації "Вясна", справа Кріґера "стосується" полку імені Кастуся Калиновського - білоруського добровольчого формування, яке воює на боці України проти агресії Росії.

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