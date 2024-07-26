У Білорусі показали відео з німцем, засудженим до смерті

Засуджений у Білорусі до смерті Ріко Кріґер в "інтерв'ю" білоруському держканалу "Білорусь 1" розповів, що нібито доставив вибухівку на станцію Озерище і готувався стати найманцем в Україні.

Білоруський державний телеканал "Білорусь 1" увечері в четвер, 25 липня, показав передачу під назвою "Сповідь німецького терориста", учасником якої став громадянин ФРН Ріко Кріґер, засуджений у червні до смертної кари у справі про вибух на залізничній станції Озерище під Мінськом.

"Інтерв'ю" держканалу в умовах несвободи

DW звертає увагу, що підтвердити достовірність висловлювань Кріґера неможливо. Громадянин Німеччини розмовляв із журналістами телеканалу, який повністю контролює білоруська влада, при цьому він перебував в умовах несвободи, і його засудили до смерті.

Також не виключається, що чинили на нього тиск, щоб він дав згоду на це "інтерв'ю" або щоб сказав на відеокамеру те, що від нього вимагали: багато колишніх в'язнів білоруських в'язниць заявляли, що їх катували.

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"Сподіваюся, Лукашенко мені пробачить"

Після закадрового вступу автора сюжету, складеного у відверто пропагандистському стилі, у ролику показана людина за ґратами в кайданках, яка розмовляє німецькою, її мова дубльована російською, причому переклад дуже часто не відповідає сказаному Кріґером. Так, його фраза "Dass ich meine Tochter sehen kann" ("що я зможу побачити мою дочку") перекладена "що я зможу побачити мою дівчину").

У сюжеті білоруського держТБ Кріґер повідомив, що працював у посольстві США в Берліні охоронцем і парамедиком-рятувальником у Німеччині. Він також розповів про своє бажання "стати в пригоді" Україні та про те, як почав відправляти заявки в українські добровольчі формування.

З відео можна зробити висновок, що у 2023 році з Ріко Кріґером відеозв'язком поговорив невідомий чоловік у масці, який запропонував "вилетіти до Мінська для виконання важливих завдань" і пообіцяв, що "у разі успіху" він повернеться до Німеччини, а потім вирушить до України. Кріґер був упевнений, що спілкується з представниками СБУ та довіряв їм.

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За словами Кріґера, до Мінська він прилетів через Азербайджан, а у Білорусі виконував доручення тих, хто його туди направив. 5 жовтня 2023 року його попросили забрати рюкзак за наданими координатами та залишити його біля вагона на станції Озерище. Кріґер виконав інструкції та поїхав до готелю. Незабаром на станції пролунав вибух, внаслідок якого ніхто не постраждав. Наступного дня Кріґера затримали, а пізніше звинуватили за шістьма статтями Кримінального кодексу, включаючи скоєння теракту та найманство. Він визнав провину лише за одним пунктом - за агентурну діяльність.

Наприкінці сюжету Ріко Кріґер плаче та просить вибачення у правителя Білорусі Олександра Лукашенка. "Тепер я почуваюся як якийсь жираф, якого ось-ось розстріляють. Щодня у мене відчуття тотальної кинутості і того, що мене обдурили. Уряд має боротися за мене, але це робить лише моя сім'я", - заявив він. "Вирок можуть виконати у будь-який момент. Я дуже сильно шкодую про те, що зробив, щохвилини та щосекунди. Мені трохи легше, що обійшлося без жертв, і дуже сподіваюся, що президент Олександр Лукашенко мені пробачить", - сказав Крігер.

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Кріґера можуть використати для обміну на агента ФСБ Красікова

Опитані DW оглядачі вважають, що Ріко Кріґера можуть використати для обміну на Вадима Красікова, офіцера ФСБ Росії, який у 2019 році застрелив у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі та засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення. МЗС Білорусі вже заявило, що білоруська сторона запропонувала ФРН "конкретні рішення щодо наявних варіантів розвитку ситуації".

"Ми займаємося його долею і від самого початку надаємо йому інтенсивну консульську підтримку, активно захищаємо його інтереси перед білоруською владою", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ ФРН Крістіан Ваґнер (Christian Wagner). Деталей він не навів і ухилився від відповіді на запитання про можливі пропозиції Мінська щодо долі засудженого громадянина Німеччини.