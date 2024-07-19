Громадянина Німеччини засудили до смертної кари в Білорусі

У Білорусі до смертної кари засудили Ріко Кріґера з Німецького Червоного Хреста, повідомляють місцеві правозахисники та ЗМІ. МЗС Німеччини надає засудженому допомогу.

Міністерство закордонних справ Німеччини у п'ятницю, 19 липня, підтвердило повідомлення про те, що в Білорусі до смертної кари було засуджено німецького громадянина. На запит DW у міністерстві відповіли, що "цей випадок відомству відомий. Міністерство закордонних справ і посольство в Мінську надають потерпілому консульські послуги й активно представляють його інтереси перед владою Білорусі".

У відповіді МЗС ФРН наголошується, що "смертна кара є жорстоким і нелюдським видом покарання, який відкидається Німеччиною за будь-яких обставин". "Ми домагаємося в усьому світі її скасування і відмови від приведення її у виконання щодо всіх постраждалих", - йдеться в заяві міністерства.

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До смертної кари засуджено співробітника Німецького Червоного Хреста - правозахисники

Раніше цього дня білоруський Telegram-канал "МотолькоПомоги" повідомив, що в Білорусі наприкінці червня до смертної кари засуджено громадянина ФРН і співробітника Німецького Червоного Хреста (НЧХ) Ріко Кріґера (Rico Krieger). Автори публікації стверджують, що чоловіка звинуватили за статтями "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", "приведення в непридатність транспорту або шляхів сполучення", "створення або участь в екстремістському формуванні", "агентурна діяльність", "найманство" і "акт тероризму".

Чи набув вирок законної сили, а також чи був він оскаржений або опротестований, - не відомо, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними правозахисної організації "Вясна", справа Кріґера "стосується" полку імені Кастуся Калиновського - білоруського добровольчого формування, яке воює на боці України проти агресії Росії.

Справа Ріко Кріґера в Білорусі

Як повідомляла раніше білоруська служба "Радіо Свобода", 6 червня у Мінському обласному суді розпочався процес щодо Ріко Кріґера. Як тоді повідомили журналістам у посольстві ФРН у столиці Білорусі, дипломати "в курсі справи" та "надають консульські послуги".

Зі сторінки Кріґера в соцмережі LinkedIn випливає, що з 2021 року він працював техніком швидкої допомоги в Німецькому Червоному Хресті. З 2014 по 2017 рік Ріко Кріґер був співробітником служби безпеки посольства США в Берліні, а з 2017-го по 2021-й - помічником домашньої медсестри в будинку для літніх людей в Ораніенбурзі. Білоруське видання "Наша Нiва" пише, що в Німеччині у Ріко Кріґера залишилася неповнолітня дитина.