Кандидат у канцлери Мерц проти відправки військ в Україну

На тлі передвиборної кампанії у Німеччині напередодні дострокових виборів до Бундестагу партії сперечаються щодо можливих шляхів припинення війни Росії проти України. Кандидат у канцлери від нині опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) розкритикував слова міністерки закордонних справ (Annalena Baerbock) щодо можливого залучення німецьких військових для підтримання миру в Україні в разі припинення вогню.

В ефірі телеканалу ARD увечері 4 грудня він назвав подібні спекуляції безвідповідальними. За його словами, таким питанням зараз ніхто не задається. "Війна в Україні триває, Росія, як і раніше, жорстоко діє проти цивільного населення. Ми всі думаємо над питанням, як закінчити цю війну. Питання в тому, як нам домогтися цього", - сказав Мерц.

Шольц проти пропозиції Бербок

Раніше Бербок заявила, що "є різні елементи мирного врегулювання в Україні". Водночас, торкнувшись питання про можливу роль Німеччини, міністерка сказала, що ФРН підтримуватиме все, що сприяє миру в майбутньому, включно з можливим залученням Бундесверу.

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) так само, як і Мерц, відкинув можливість відправки німецьких військових в Україну на цьому етапі. "Про сухопутні війська для мене в цій воєнній ситуації не може бути й мови. Я виключаю, що в нинішній ситуації в Україну будуть направлені німецькі війська або солдати", - підкреслив він.

Водночас Шольц ухилився від відповіді на запитання про те, чи може Німеччина брати участь у силах безпеки для підтримання припинення вогню в Україні, якщо така домовлеість все ж таки буде досягнута.

Соціал-демократи - за нарощування дипломатичних зусиль

Голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) виступив за нарощування дипломатичних зусиль для завершення війни. "Після трьох років війни ми повинні визнати, що цей конфлікт, ймовірно, не буде вирішено тільки на полі бою", - заявив він, виступаючи в Берліні з програмною промовою з питань зовнішньої політики.

Мютценіх висловився на захист телефонної розмови Шольца з Путіним, зазначивши, що такі розмови "не є порожніми, а важливі для обміну позиціями та збереження хоча б якоїсь стратегічної стабільності в нинішні небезпечні часи".

Раніше соціал-демократичний політик активно виступав за дипломатичне врегулювання війни в Україні, за що зазнавав жорсткої критики. Озираючись назад, Мютценіх визнав помилки в політиці СДПН щодо Росії. "Як соціал-демократи ми повинні визнати, що недооцінили імперіалістичні амбіції Путіна і небезпеку залежності від російських енергоресурсів", - сказав він.