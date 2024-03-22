Інспектор Бундесверу проти заморожування війни в Україні

Воєнна ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ані можливим, ані бажаним, вважає генерал-лейтенант Карстен Броєр. Крім того, будь-який заморожений конфлікт розгорається знову, нагадав він.

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини (Бундесвер) генерал-лейтенант Карстен Броєр (Carsten Breuer) застеріг від заморожування війни РФ проти України. "Нинішня воєнна ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ані можливим, ані бажаним", - заявив він в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, що було опубліковано у п'ятницю, 22 березня.

За словами німецького військового, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову. Крім того, нагадав Броєр, "заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін".

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Критика ідеї заморожування війни в Україні

Ідею щодо заморожування війни висунув Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich), голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції. "Чи не час нам не тільки говорити про те, як вести війну, а й подумати про те, як заморозити війну, а згодом і закінчити?", - заявив він під час дебатів у Бундестазі про доречність постачання Збройним силам України (ЗСУ) німецьких далекобійних ракет Taurus. Ці слова викликали великий політичний резонанс у Німеччині.

Від заяви голови фракції СДПН, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, дистанціювалися як його однопартійці, так і партнери по коаліції. Розкритикували її й в уряді канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), обраного від СДПН. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в інтерв'ю Deutschlandfunk зазначив, що використання такої термінології дає хибний сигнал - "що можна війну просто заморозити і сподіватися, що справи підуть краще", але "цього ніколи не станеться, як ми знаємо з історії та досвіду".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) нагадала про анексію Росією Криму 10 років тому. Тим часом співголова СДПН Ларс Клінгбайль (Lars Klingbeil) заявив, що слова політика цілеспрямовано хибно інтерпретували, і ні Мютценіх, ні Шольц, ні партія не збираються відвертатися від України.