Бербок допустила участь ФРН у місії в Україні в разі миру

Німеччина "зробить все, що в її силах", для забезпечення миру в Україні, пообіцяла міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Німецькі військові можуть бути задіяні для забезпечення миру в Україні у разі припинення вогню між Україною та Росією, заявила в середу, 4 грудня, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі, повідомляє німецьке видання Die Welt .

За її словами, крім гарантій безпеки України, таких як членство в НАТО, партнери обговорюють міжнародну присутність для забезпечення припинення вогню. Відповідаючи на запитання про можливу роль Німеччини в цьому процесі, Бербок сказала, що ФРН "зробить все, що в її силах", для забезпечення миру в майбутньому.

У Європі допускають імовірність відправки в Україну миротворців

Днями верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що не виключає забезпечення можливого припинення вогню в Україні військовими з країн Європи. За її словами, військові могли би прибути з цією метою з країн, які в минулому вже висловлювали свою відкритість до переговорів про відправку військ, як, наприклад, Франція та країни Балтії.

Напередодні, 3 грудня, джерела DW у Брюсселі повідомили, що у разі, якщо Україна та Росія укладуть будь-яку угоду про припинення вогню, країни Європи можуть спрямувати в Україну свої війська з моніторинговою місією. Офіційно таких заяв у НАТО не робили. Імовірно, якщо подібна місія і буде реалізована, то лише у довгостроковій перспективі та від імені окремих держав, а не всього Альянсу.