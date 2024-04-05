Чому історики стурбовані заявами лідерів СДПН щодо війни

Чому авторитетні історики, які самі є членами СДПН, критикують заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца і лідера фракції соціал- демократів Рольфа Мютценіха щодо війни в Україні та що вимагають?

До критики на адресу канцлера ФРН Олафа Шольца і верхівки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) через надто стриману позицію з постачанням далекобійної зброї та підтримки України у війні, вже долучилися також і авторитетні німецькі історики, які, до того ж, самі є членами і членкинями СДПН. За що професори і професорки критикують верхівку СДПН у своєму листі до керівництва політичної сили, що нещодавно потрапило в ЗМІ, чого прогнуть досягти і яку реакцію вже отримали - з'ясовувала DW.

У листі до керівництва СДПН, підписаному п'ятьма професорами та професорками історії, різка публічна критика заяв канцлера та партійного і фракційного керівництва щодо постачання зброї Україні названа справедливою. А аргументи та обґрунтування - "свавільними", хиткими і "нерідко фактично хибними". "Особливо фатальною" у листі названо нещодавню заяву лідера фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольфа Мюценіха (Rolf Mützenich) щодо можливості "замороження" війни в Україні". І хоча від цієї заяви, що пролунала ще в середині березня, вже дистанціювалися і партнери по коаліції, і низка товаришів по партії, в тому числі найпопулярніший за рейтингом соціал-демократ, міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius), спричинена цими заявами дискусія досі не вщухла.

Замороження війни - легітимізація завоювань

Підписанти листа вважають, що замороження війни в Україні фактично означало б "умиротворення на користь агресора". "Політика під гаслом "партії миру", яку здійснюють окремі товариші, оперує недалекоглядною термінологією, що ігнорує не лише досвід мінських угод, а й події на окупованих Росією територіях і, не в в останню чергу, погрози Росії напасти на інші європейські країни", - йдеться у листі.

Слова голови фракції СДПН у Бундестазі Рольфа Мютценіха про "замороження" війни в Україні викликали великий резонанс у суспільстві Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Як пояснив в інтерв'ю DW, один з підписантів листа, професор Ян Берендс (Jan Behrends) з Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері, у теперішній ситуації, коли "Росія окупувала близько однієї п'ятої українських територій, замороження війни стало б легітимізацією російських завоювань". Крім того, на його думку, історія вчить, що подібні кроки у минулому не давали бажаного результату. "Ця спроба заморозити війну вже була зроблена двічі. Це було зроблено в "Мінську-1", це було зроблено в "Мінську-2", і до чого це призвело? До повномасштабної війни. Це означає, що нам потрібен захист від Росії, відсіч. Нам потрібна ситуація, в якій Україна зможе вести переговори, але не з позиції слабкості, як у "Мінську-1" і "Мінську-2", а з позиції, яка змусить Росію відмовитися від завоювань у довгостроковій перспективі і припинити вести загарбницькі війни", - пояснює професор і додає, що цього неможливо досягти, просто заморозивши конфлікт.

"План повного знищення України"

Справжня "зміна епох", про яку говорив канцлер Шольц після повномасштабного нападу РФ, потребує насамперед одного: "розуміння, що Росія роками веде гібридну війну проти Європи і від початку повномасштабного вторгнення слідує за планом повного знищення України", зазначається у листі істориків на адресу керівництва СДПН. У документі наголошується, що Путін лише тоді буде зацікавлений закінчити цю війну, коли йому буде протиставлено силу. Схоже, що це усвідомлення досі не проникло в СДПН, доходять висновку автори листа. "Ми вважаємо таке заперечення реальності вкрай небезпечним і закликаємо нарешті назвати чітку стратегію перемоги для України, поєднану з такою ж чіткою заявою, що йдеться не про напад на Росію і завдання їй шкоди, а про відновлення незалежності України, яка була визнана у тому числі й Росією в 1991 році", - зазначається у листі.

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Професор Берендс вважає за необхідне поставити під сумнів і переосмислити переконання деяких представників СДПН, а також і інших партій, які існують ще з часів пацифістського руху в Німеччині 1980-х років, що роззброєння, мовляв, призводить до посилення безпеки. Адже досвід України, яка добровільно віддала ядерну зброю, тобто роззброїлася, засвідчує якраз протилежне, каже історик. Крім того, на його думку, потрібне ґрунтовне переосмислення політики щодо Росії. У своєму листі професори і професорки вимагають чесного опрацювання помилок у політиці щодо Росії за останні десятиліття. "Ані зв'язки різних партійних товаришів з представниками російських інтересів, ані хибна енергетична політика, що призвела Німеччину до фатальної залежності від Москви, досі не були серйозно досліджені", - відзначають підписанти.

Як в СДПН відреагували на листа істориків?

Партійне керівництво, за словами Берендса, вже відреагувала на листа істориків запрошенням на розмову. Запланована зустріч за участю голови партії Ларса Клінґбайля має відбутися наприкінці квітня у центральному офісі партії - Будинку Віллі Брандта у Берліні.

Крім того, лист вже спричинив великий резонанс серед партійців. "Багато членів партії - і прості партійці, і функціонери, і колишні депутати Бундестагу - висловили підтримку ініціативи, подякували і, мабуть, також написали електронні листи керівництву партії", - каже Берендс. За його словами, у фракції соціал-демократів є багато депутатів, які не поділяють позицію голови фракції Мютценіха. "Я бажав би, щоб вони чіткіше висловили свою думку", - каже історик.

"Наше завдання полягає в тому, щоб спонукати людей у фракції, у партії, а також, звісно, і серед широкої громадськості до того, щоб замислитися, переосмислити свою позицію", - пояснює він.

Ще одна підписантка листа, професорка Мартіна Вінклер (Martina Winkler) з Кільського університету Крістіана Альбрехта повідомила у соцмережі Х, що "дуже рада багатьом коментарям на підтримку листа істориків, які надходять і соцмережами, і електронною поштою. "Це показує: багато товаришів і товаришок хочуть підтримувати Україну значно послідовніше, ніж про це складається враження у Бундестазі", - заявила історикиня.