Голову фракції СДПН розкритикували за ідею заморозити війну

Лідер фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх запропонував заморозити війну в Україні й викликав різку критику не лише з боку консервативної опозиції, а й партнерів соціал-демократів по урядовій коаліції.

Пропозиція заморозити війну в Україні, яка пролунала від лідера фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольфа Мютценіха (Rolf Mützenich), викликала різку критику з боку Зелених і лібералів - партнерів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) по правлячій коаліції. Під час дебатів у Бундестазі про доцільність постачань Україні крилатих ракет Taurus, які відбулися в четвер, 14 березня, Мютценіх заявив: "Чи не час нам не тільки поговорити про те, як вести війну, а й подумати, як заморозити війну і як її потім закінчити?".

Зелені і ліберали категорично проти замороження війни в Україні

Лідерка Зелених Рікарда Ланґ (Ricarda Lang) розгледіла у словах Мютценіха "повернення соціал-демократів до старої політики щодо Росії". "Замороження конфлікту в кінцевому результаті призведе до неосяжних страждань багатьох людей на окупованих територіях", - заявила Ланґ, яку цитує інформаційне агентство AFP. Експерт Зелених з питань зовнішньої політики Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) вважає, що така пропозиція лише підбадьорює Путіна "до ще більшої ескалації війни". Це, на його думку, шкодить іміджу Німеччини в світі.

Якщо заморожування війни є позицією соціал-демократів, тоді це "зміна парадигми", дорікнула голова комітету Бундестагу з оборони, вільна демократка Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk. Вона вважає, що це питання має бути обов'язково з'ясовано всередині коаліції. "Я переконана, що Україна так само сприйняла почуте з жахом, як і ми всі в Бундестазі", - додала Штрак-Ціммерманн.

"Пан Мютценіх повинен критично вивчити те, що він сам підписав три тижні тому, перш ніж виголошувати свої промови", - сказав експерт Вільної демократичної партії (ВДП) з питань оборони Маркус Фабер (Marcus Faber), маючи на увазі ухвалену в лютому резолюцію, в якій правляча коаліція висловилася за територіальну цілісність України, повернення Криму та поставку "далекобійних додаткових систем озброєнь".

Розкритикували пропозицію лідера фракції соціал-демократів у Бундестазі і в лавах консервативної опозиції. "Щоб звільнити Європу від "воєнних кайданів", Мютценіх хоче заморозити війну. Тим самим СДПН відмовляється від мети зупинити путінську війну. Найстрашніші злочини скоюються на окупованих територіях. Заморозити? Пропозиція, в яку важко повірити", - написав у соцмережі Х експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

В уряді не дають оцінки дискусіям у Бундестазі

На прохання дати оцінку виступу Мютценіха, речник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) заявив, що заяви, зроблені в парламенті, не оцінюються урядом. Водночас він наголосив, що Німеччина підтримує Україну "в її захисті від російського агресора всім, за що ми можемо взяти на себе відповідальність".

Речник міністерства закордонних справ натомість зазначив, що міністерка Анналена Бербок вже заявляла в грудні, що заморожування конфлікту "зацементує тиранію Путіна в Україні". Згідно з її позицією, починаючи з 2014 року, коли Росія розпочала війну на сході України, президент РФ Володимир Путін відкидав усі спроби домовитися про мир, адже він був зацікавлений не в мирі, "а в підготовці цієї жорстокої агресивної війни".

Мютценіх запевняє, що підтримує допомогу Києву

Сам Мютценіх відкинув критику на свою адресу. Як заявив політик в інтерв'ю газеті Rheinische Post, під час дебатів у Бундестазі він "чітко висловився за підтримку України, зокрема зброєю та боєприпасами". Крім того, як і багато хто до нього, він "запропонував думати не лише про військову допомогу, але й про умови для можливого припинення війни".

При цьому Мютценіх наголосив: "Росія не повинна виграти цю війну. Державний суверенітет і територіальна цілісність України є нашою чіткою метою".

Бундестаг знову не підтримав постачання ракет Taurus Україні

Бундестаг укотре однозначно відкинув вимогу фракції ХДС/ХСС про постачання в Україну крилатих ракет Taurus. 14 березня депутати переважною більшістю голосів ухвалили рекомендацію комітету з закордонних справ відхилити відповідну пропозицію опозиційного блоку. Напередодні проти поставок цих ракет на засіданні Бундестагу знову висловився канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). На думку глави уряду, надання Україні крилатих ракет великої дальності зробить Німеччину учасником війни.

У поіменному голосуванні взяли участь 690 депутатів. За відхилення пропозиції проголосували 495 депутатів, 190 - виступили проти, п'ятеро утрималися. Від початку 2024 року пропозиція ХДС/ХСС про постачання Taurus Україні "провалюється" в Бундестазі вже втретє. Хоча цього разу навіть деякі представники правлячої коаліції підтримали резолюцію опозиційного блоку.

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