Бундестаг знову не підтримав надання Україні ракет Taurus

Парламент Німеччини - Бундестаг - укотре не підтримав надання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет повітряного базування Taurus. Під час проведеного в четвер, 14 березня, голосування щодо внесеної опозиційною фракцією ХДС/ХСС відповідної резолюції, 495 німецьких законодавців висловилися "проти", а 190 депутатів підтримали такий крок, ще 5 парламентарів утрималися.

Сама фракція ХДС/ХСС налічує 197 членів, однак, ймовірно, не всі з них були присутні на голосуванні, зазначає інформагенція dpa.

Пропозиція знайшла прихильників і серед урядових фракцій

Водночас резолюцію підтримали декілька членів трьох фракцій, - СДПН, "Союз90/Зелені" і ВДП, - котрі входять у так звану "світлофорну урядову коаліцію", зокрема окремі представники "Зелених" і вільні демократи. Приміром, заступниця голови фракції "Зелених" Аґнєшка Бруґґер (Agnieszka Brugger) підтримала вимогу ХДС/ХСС. "Найбільш нагальним питанням справді є боєприпаси, але також і далекобійне озброєння, як-от Taurus", - сказала політикиня, яку цитує dpa. На її думку, Україна потребує і того, і іншого. Крім того, вона застерегла: "Нерішучість і зволікання можуть зрештою також сприяти ескалації".

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Хоч "Зелені" теж зважають на необхідність розсудливості під час війни, однак вони зважують усі ризики, наголосила Бруґґер. "Ми всі усвідомлюємо наслідки цього рішення. І ми, як "Зелені", не дозволимо нікому переконати нас у протилежному, навіть федеральному канцлеру", - дала зрозуміти заступниця урядової фракції. Водночас в колективній заяві група депутатів-"зелених" закликала до передачі Україні далекобійних ракет, але також підтримала ідею так званого кругового обміну, коли, приміром, Німеччина може передати Taurus Велиткобританії, а натомість Україні будуть передані британські крилаті ракети Storm Shadow.

Соціал-демократи пояснювали відмову необхідністю "стриманності" й "розсудливості"

З іншого боку, лідер парламентської групи соціал-демократів Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) під час дебатів щодо резолюції закликав до "ясності" й "розсудливості" в питанні підтримки України під час її протистояння збройній агресії РФ. Окрім того, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), який теж представляє СДПН, не раз чітко наголошував, що він - проти передачі Україні ракет Taurus.

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Водночас представник Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Мюллер (Alexander Müller), що відає питаннями оборони, так само виступив за передачу Україні цих ракет. "Ми хочемо підтримати Україну всім, що маємо, всім, що їй потрібно, всім, що ми можемо дати. І так, з нашого погляду, з погляду вільних демократів, Taurus також є частиною цього", - наголосив політик, якого цитує dpa. Тільки єдність і "чітка позиція" допоможуть протистояти президенту РФ Володимиру Путіну, вважає політик. "Він це поважає, все решту він розглядає лише як готовність задатися", - переконаний депутат.

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Нагадаємо, Київ не вперше просить Берлін надати йому цей далекобійний вид озброєння, однак постійно отримує відмову. Останнім аргументом, який наводив канцлер Шольц на захист своєї позиції щодо цього питання стало бажання не допустити участі німецьких військових у бойових діях в Україні.