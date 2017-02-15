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Карл-Ґеорґ Вельманн

Карл-Ґеорґ Вельманн – німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карл-Ґеорґ Вельманн".

Християнський демократ Карл-Ґеорґ Вельманн був членом німецького Бундестагу з 2005 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Батіг замість пряника, або Як коментують заяву Трампа щодо Криму в Європі? (15.02.2017) 15.02.2017

Трамп знову здивував. Цього разу своїми заявами в бік Росії повернути Крим Україні. Як у Європі сприйняли такий поворот - з'ясовувала DW.
Кримська карта Кремля: німецькі політики й експерти про загострення ситуації довкола Криму

Кримська карта Кремля: німецькі політики й експерти про загострення ситуації довкола Криму 12.08.2016

Загострення російсько-українських відносин навколо Криму змусило Берлін закликати сторони до стриманості. Що думають німецькі експерти та політики про саму ситуацію та її можливі загрози - у матеріалі DW.
Депутат Бундестагу про Крим: Зацікавлені в загостренні є з обох сторін

Депутат Бундестагу про Крим: Зацікавлені в загостренні є з обох сторін 11.08.2016

Слід дуже обережно ставитися до взаємних закидів Росії та України щодо Криму з огляду на наявність в обох таборах зацікавлених в загостренні конфлікту, вважає депутат Бундестагу Карл-Ґеорґ Вельманн.
Вирок Надії Савченко: яка реакція Заходу? (відео)

Вирок Надії Савченко: яка реакція Заходу? (відео) 22.03.2016

У Німеччині очікують на звільнення Надії Савченко внаслідок дипломатичних перемовин.

Теракти в Брюсселі: провал спецслужб? - DW Новини (22.03.2016) 22.03.2016

Найвищий рівень терористичної загрози в Брюсселі. Як у Німеччині коментують вирок Савченко. ООН гостро розкритикувала умови в таборах для біженців.

Вирок Надії Савченко: яка реакція Заходу? (22.03.2016) 22.03.2016

У Німеччині очікують на звільнення Надії Савченко внаслідок дипломатичних перемовин.
Депутат Бундестагу: Засудження в Росії Савченко - це незаконно

Депутат Бундестагу: Засудження в Росії Савченко - це незаконно 22.03.2016

Дії російського суду суперечать нормам міжнародного права та принципам правової держави. Так у розмові з DW прокоментував вирок російського суду в справі Савченко депутат Бундестагу Карл-Ґеорґ Вельманн.
У Берліні відкидають критику українського посла на адресу Німеччини

У Берліні відкидають критику українського посла на адресу Німеччини 11.03.2016

Критику з боку посла України Мельника на адресу Берліна в МЗС Німеччини відкидають. Депутат від правлячої ХДС Вельманн у розмові з DW наголосив на дієвості зусиль уряду ФРН під час пошуку рішень конфлікту на Донбасі.
Німецький депутат: Ми боїмося провалу реформ в Україні

Німецький депутат: Ми боїмося провалу реформ в Україні 22.02.2016

Візит глав МЗС Німеччини і Франції - спроба врятувати реформи в Україні. Так у розмові з DW прокоментував терміновий приїзд до Києва Штайнмаєра і Еро депутат Бундестагу Карл-Ґеорґ Вельманн.
В ім'я деескалації: Чому Берлін незадоволений блокадою Криму

В ім'я деескалації: Чому Берлін незадоволений блокадою Криму 27.11.2015

Спочатку товарна, потім енергетична блокада Криму. Тепер ще й закриття українського неба для російських літаків. Все це турбує німецьких політиків, які вже почали тиснути на Київ, аби знизити напругу.
Німецькі політики радять Києву не дратувати Росію

Німецькі політики радять Києву не дратувати Росію 26.11.2015

Напруга в українсько-російських відносинах посилюється. Київ несподівано пішов на загострення ситуації. У Німеччині застерігають від ескалації.

Німецькі політики радять Києву не дратувати Росію 26.11.2015

Напруга в українсько-російських відносинах набирає обертів. Київ несподівано пішов на загострення ситуації. У Німеччині застерігають від ескалації.

Німеччина застерігає від ескалації ситуації в Криму 24.11.2015

Не можна давати російській стороні жодного приводу для військового втручання та агресії, вважають в німецько-українській парламентській групі.
У Бундестазі критикують Київ за зволікання з реформами

У Бундестазі критикують Київ за зволікання з реформами 30.09.2015

Фракція ХДС/ХСС вважає, що фінансову допомогу Україні треба надавати не авансом, а порціями - зважаючи на хід імплементації схвалених реформ та їх практичну реалізацію.
Вельманн: Замість блокади Криму варто подумати про транзитну угоду

Вельманн: Замість блокади Криму варто подумати про транзитну угоду 21.09.2015

В інтерв'ю DW голова німецько-української парламентської групи Карл-Ґеорґ Вельманн розповів про те, чому не підтримує блокаду Криму та запропонував альтернативне рішення.
Карл-Ґеорґ Вельманн: Україні потрібен свій план Маршалла

Карл-Ґеорґ Вельманн: Україні потрібен свій "план Маршалла" 02.06.2015

Голова німецько-української групи парламентарів заявив в інтерв’ю DW, що Україна потребує масованої допомоги ззовні, але без викорінення корупції жодні реформи не спрацюють.
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