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Карл-Ґеорґ Вельманн – німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карл-Ґеорґ Вельманн".
Християнський демократ Карл-Ґеорґ Вельманн був членом німецького Бундестагу з 2005 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Загострення російсько-українських відносин навколо Криму змусило Берлін закликати сторони до стриманості. Що думають німецькі експерти та політики про саму ситуацію та її можливі загрози - у матеріалі DW.