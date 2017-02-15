Карл-Ґеорґ Вельманн

У Берліні відкидають критику українського посла на адресу Німеччини

Критику з боку посла України Мельника на адресу Берліна в МЗС Німеччини відкидають. Депутат від правлячої ХДС Вельманн у розмові з DW наголосив на дієвості зусиль уряду ФРН під час пошуку рішень конфлікту на Донбасі.