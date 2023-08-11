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Taurus

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Taurus", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Новини

6 жовтня 2023 р.

У Німеччині критикують Шольца за відмову дати ЗСУ Taurus

6 жовтня 2023 р.

Після удару по Грозі Лондон закликав Берлін дати ЗСУ Taurus

5 жовтня 2023 р.

Шольц проти надання Україні далекобійних ракет Taurus - Bild

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Докладно

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок після прибуття до Києва

Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

В центрі уваги - дискусія щодо ракет Taurus, про які просить Україна, але не оминули увагою і боротьбу з корупцією.
Політика12 вересня 2023 р.
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Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus

Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus

Як просувається контрнаступ? Чому ФРН зволікає з поставками зброї? Про це і не тільки - в інтерв'ю DW з Андрієм Єрмаком.
Суспільство23 серпня 2023 р.25:53 хв.
Ракета Taurus

Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км

Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км

Експерти критикують Берлін за відмову передати Україну ракети Taurus, але впевнені, що це станеться.
Конфлікти18 серпня 2023 р.
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Крилаті ракети Taurus схожі на Storm Shadow та Scalp, якими вже користується ЗСУ, але є відмінності. DW пояснює.
Конфлікти14 серпня 2023 р.
Німецькі ракети Taurus

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

У ФРН досі дискутують про щодо постачання Україні німецьких крилатих ракет великої дальності. Історія повторюються?
Конфлікти11 серпня 2023 р.
external

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Низка німецьких політиків підтримує прохання України про постачання ракет Taurus. Але уряд ФРН поки що зволікає. Чому?
Конфлікти11 серпня 2023 р.05:28 хв.
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