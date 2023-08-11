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Taurus
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Taurus", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Новини
06.10.2023
6 жовтня 2023 р.
У Німеччині критикують Шольца за відмову дати ЗСУ Taurus
06.10.2023
6 жовтня 2023 р.
Після удару по Грозі Лондон закликав Берлін дати ЗСУ Taurus
05.10.2023
5 жовтня 2023 р.
Шольц проти надання Україні далекобійних ракет Taurus - Bild
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Докладно
Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва
Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва
В центрі уваги - дискусія щодо ракет Taurus, про які просить Україна, але не оминули увагою і боротьбу з корупцією.
Політика
12.09.2023
12 вересня 2023 р.
Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus
Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus
Як просувається контрнаступ? Чому ФРН зволікає з поставками зброї? Про це і не тільки - в інтерв'ю DW з Андрієм Єрмаком.
Суспільство
23.08.2023
23 серпня 2023 р.
25:53 хв.
Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км
Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км
Експерти критикують Берлін за відмову передати Україну ракети Taurus, але впевнені, що це станеться.
Конфлікти
18.08.2023
18 серпня 2023 р.
Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні
Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні
Крилаті ракети Taurus схожі на Storm Shadow та Scalp, якими вже користується ЗСУ, але є відмінності. DW пояснює.
Конфлікти
14.08.2023
14 серпня 2023 р.
Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає
Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає
У ФРН досі дискутують про щодо постачання Україні німецьких крилатих ракет великої дальності. Історія повторюються?
Конфлікти
11.08.2023
11 серпня 2023 р.
Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?
Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?
Низка німецьких політиків підтримує прохання України про постачання ракет Taurus. Але уряд ФРН поки що зволікає. Чому?
Конфлікти
11.08.2023
11 серпня 2023 р.
05:28 хв.
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