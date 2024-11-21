Опитування: німці - проти постачання ракет Taurus Україні

Близько двох третин німців виступають проти надання Україні далекобійних можливостей у вигляді крилатих ракет Taurus, що засвідчують результати останнього опитування Deutschlandtrend.

Рішення США дозволити Україні застосовувати американські далекобійні засоби ураження проти цілей в Росії підживило дебати в політичному Берліні про доцільність постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. Однак ці дебати відбуваються на тлі неготовності німців до такого кроку. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 21 листопада, результати останнього опитування Deutschlandtrend - репрезентативного опитування, яке інститут Infratest dimap регулярно проводить на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD.

Як засвідчують дані соціологічного дослідження, шість з десяти громадян Німеччини й надалі дотримуються позиції канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) і виступають проти розгортання цих озброєнь в Україні. Натомість лише близько чверті опитаних виступає за постачання ракет Taurus, включно з дозволом на їхнє застосування проти цілей на території РФ. Тих, хто підтримує постачання цих ракет Україні й застосування проти цілей у Росії найбільше серед прихильників партії "Союз 90/Зелені" - 51 відсоток, стверджують соціологи. Найменше - серед прибічників Союзу Сари Ваґенкнехт.

Рейтинг Шольца

Опитування також дослідило рейтинг довіри виборців до провідних політиків ФРН. Німці найбільше довіряють не чинному канцлерові Шольцу, а його однопартійцеві - міністру оборони в уряді Шольца Борису Пісторіусу (Boris Pistorius). Схвально про цього соціал-демократа відгукувався 61 відсоток опитаних.

Олаф Шольц - не найпопулярніший політик Німеччини, констатують соціологи Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

На другому місці очільник консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який має 34 відсотки довіри. На третьому місці - представник Зелених й чинний віцеканцлер, міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), у якого 29 відсотків схвалення виборців. Саме Габека німецькі Зелені висунули кандидатом у канцлери.

На четвертому й п'ятому місцях в рейтингах популярності представниця правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel), а також очільниця лівопопулістського об'єднання "Союз Сари Ваґенкнехт" сама Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht). Обидві діячки, що представляють абсолютно протилежні сили політичного спектра, мають по 24 відсотки підтримки в опитуванні.

Ексміністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) має 21 відсоток підтримки, а чинний канцлер Шольц - 20, показало опитування.

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Соціал-демократи втрачають позиції

Панівні нині партії дедалі більше втрачають підтримку. Як показує це опитування - СДПН Шольца набирає 14 відсотків підтримки, що на два відсоткові пункти нижче за попередній результат. А Зелені, навпаки, після свого нещодавнього партійного з'їзду, покращили свої позиції і наздогнали СДПН, так само маючи 14 відсотків підтримки.

Натомість натепер явним фаворитом на майбутніх виборах виступає консервативний блок ХДС/ХСС, що має 33 відсотки підтримки. За ними слідує АдН з 19 відсотками, що на один відсотковий пункт більше порівняно з попередніми показниками. Щодо "Союз Сари Ваґенкнехт", то ця політсила може потрапити до Бундестагу, адже набирає 6 відсотків голосів.

А ВДП та Ліва партія не змогли б подолати п'ятивідсоткового бар'єра, оскільки вони отримують 4 та 3 відсотки відповідно. Решта партій разом набрали б 7 відсотків, при цьому жодна з них не набрала б принаймні 3 відсотки голосів, кажуть соціологи.