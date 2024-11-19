ATACMS, Storm Shadow, TAURUS: на що здатні західні ракети

Чинний президент США Джо Байден, як повідомляють ЗМІ, вперше дозволив Україні бити американськими ракетами ATACMS по цілях, розташованих углибині російської території. Це рішення, згідно з повідомленнями в ЗМІ, Байден ухвалив після того, як стало відомо про розміщення у прикордонних до України районах Росії північнокорейських військових. Великобританія та Франція так само надали Україні далекобійні ракети, які, втім, поки не застосовуються для ударів углиб РФ. Натомість Німеччина надалі відмовляється надавати Україні такий вид озброєнь.

ATACMS

ATACMS є акронімом від повної назви цієї ракетної системи англійською мовою - Army TACtical Missile System ("армійська тактична ракетна система"). Це оперативно-тактичний балістичний ракетний комплекс виробництва американської оборонної компанії Lockheed Martin. Ці ракети, завдовжки в чотири метри, діаметром у 610 міліметрів та вагою у понад півтори тонни, можуть нести як унітарні боєголовки, так і касетні елементи ураження. Найбільш далекобійні варіанти ракет ATACMS здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Перші моделі цих ракети з'явилися на озброєнні американської армії 1990 року. Їх застосовували, зокрема, під час операції в Іраку та Афганістані. Після цього було розроблено різні нові моделі. Одна така ракета коштує до 1,7 мільйона доларів. За даними онлайн-видання The Warzone, Україна вперше застосувала ракети проти російських позицій восени 2023 року - на окупованій території України.

Storm Shadow/SCALP

Британські Storm Shadow та аналогічні французькі SCALP - це крилаті ракети. На відміну від ракет, які переважно рухаються за заздалегідь заданою траєкторією, крилаті ракети летять паралельно до поверхні землі на низькій висоті до 50 метрів та орієнтуються при цьому на рельєф. Їхній плюс полягає в тому, що їх дуже важко виявити за допомогою радарів. На відміну від ATACMS, Storm Shadow, або SCALP, запускають із літаків. Виробником цих ракет, що перебувають на озброєнні з 2002 року, є європейський концерн MBDA. Одна ракета коштує 1,1 мільйона євро.

Їх застосовували, зокрема, 2003 року в Іраку, а також для забезпечення безпольотної зони в Лівії 2011 року, а також в операціях проти терористичної організації "Ісламська держава". Великобританія та Франція надали Україні перші такі ракети ще 2023 року, їх запускали з українських бомбардувальників Су-24. Як і американські ATACMS, ці ракети поки що застосовувалися лише для ударів по цілях на окупованій Росією території. Дальність моделей ракет, що надали Україні, становить 250 кілометрів.

Крилата ракета Storm Shadow/SCALP Фото: Lewis Joly/AP Photo/File/picture alliance

Taurus

Німецько-шведські Taurus так само є крилатими ракетами, які запускають з бойових літаків, після чого вони дуже низько летять над поверхнею землі та самостійно шукають запрограмовану ціль. Утім, на відміну від британських і французьких, ці крилаті ракети мають радіус дії до 500 кілометрів, тобто вдвічі більший. Потенційні цілі ракет вартістю один мільйон євро кожна можуть бути бункери чи командні пункти, з яких ворог управляє своїми військами.

Німецька крилата ракета Taurus Фото: Joerg Carstensen/picture alliance

Taurus здатні пробивати кілька товстих бетонних стін. Для цього ракета, наближаючись до цілі, вертикально піднімається вгору та б'є згори, використовуючи велику енергію руху. Німецький канцлер Олаф Шольц неодноразово відмовлявся надавати Україні ці крилаті ракети, мотивуючи таке рішення тим, що Німеччину в цьому разі буде затягнуто у війну. На відміну від соціал-демократа Шольца, партійне керівництво Зелених, які входять до складу урядової коаліції, а також опозиційні ХДС/ХСС підтримують надання Україні ракет Taurus. Вони також готові були б надати Україні дозвіл бити ними по цілях на території РФ, як це зробили американці.