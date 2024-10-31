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Більше половини німців - за дострокові вибори у ФРН

Валерій Сааков | Жан Рофе
31 жовтня 2024 р.

Згідно з опитуванням Deutschlandtrend, тільки четверо з десяти жителів ФРН підтримують збереження чинної урядової коаліції до наступних виборів до Бундестагу.

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Голосування на виборах до Бундестагу
Голосування на виборах до Бундестагу (фото з архіву)Фото: Reuters/S. Loos

Більше половини жителів Німеччини (54 відсотки) виступають за проведення дострокових парламентських виборів у країні. Про це свідчать результати репрезентативного опитування Deutschlandtrend, опубліковані в четвер, 31 жовтня.

На тлі кризової ситуації в економіці популярність правлячої коаліції за участю представників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) і "Союзу-90/Зелених" впала до нового мінімуму. Позитивно оцінюють її роботу лише 14 відсотків опитаних, 85 відсотків - негативно.

Лише четверо з десяти респондентів (41 відсоток) висловилися за збереження "світлофорної коаліції" до чергових виборів до Бундестагу у вересні 2025 року.

За кого готові голосувати німці

Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, то всі три правлячі партії не мали б шансів залишитися при владі. За соціал-демократів проголосували б 16 відсотків, за "Зелених" - 11 відсотків, за лібералів із ВДП - 4 відсотки. Разом у сумі - 31 відсоток.

Тим часом опозиційний блок християнських партій ХДС/ХСС готові підтримати 34 відсотки виборців (на 3 процентні пункти більше, ніж місяцем раніше). Це - максимальний показник із лютого 2021 року. Водночас лише кожен четвертий опитаний вірить, що уряд під керівництвом ХДС/ХСС здатен краще вирішувати поточні проблеми.

Правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" (АдН) готові обрати 17 відсотків опитаних, а лівопопулістську політсилу "Союз Сари Ваґенкнехт"  (ССВ) - 6 відсотків і всі інші політичні сили, включно з Лівою партією - 12 відсотків.

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