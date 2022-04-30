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Крістіан Лінднер

Крістіан Лінднер - німецький політик, ліберал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістіан Лінднер".

Крістіан Лінднер є німецьким політиком і, починаючи від 2013 року, головою Вільної демократичної партії. У грудні 2021 року Лінднер став міністром фінансів Німеччини в коаліційному уряді соціал-демократа Олафа Шольца. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування

Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування 30.04.2022

Через тривалі ділові зв'язки ексканцлера Німеччини з Росією неможливо, щоб його офіс утримували на кошти німецьких платників податків, підкреслив Крістіан Лінднер.
Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Україні

Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Україні 15.04.2022

Фінансування спеціальної ініціативи уряду ФРН з метою насамперед надання військової допомоги України зросте до двох мільярдів євро, повідомив очільник німецького мінфіну Крістіан Лінднер.
Міністр фінансів Німеччини: Політичний шантаж Путіна неприйнятний

Міністр фінансів Німеччини: Політичний шантаж Путіна неприйнятний 01.04.2022

Німеччина буде сплачувати за російський газ у євро і доларах, як передбачається контрактами, і не дозволить обійти жорсткі санкції, запроваджені проти РФ через війну в Україні, заявив міністр фінансів ФРН.

Глава мінфіну ФРН підтримав створення плану Маршалла для відбудови України

Глава мінфіну ФРН підтримав створення "плану Маршалла" для відбудови України 22.03.2022

Німеччина готова підтримати відбудову України після завершення агресивної війни Росії, але для цього потрібен міжнародний "план Маршалла" для України, вважає міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер.
Чого очікувати від головування Німеччини в G7

Чого очікувати від головування Німеччини в G7 03.01.2022

2022 року Німеччина перебрала на себе головування у Великій сімці. Серед головних тем - боротьба з пандемією та захист клімату. Але й відносини з Китаєм та Росією будуть на порядку денному.
Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату

Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату 13.12.2021

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, представляючи бюджет, зазначив, що подібні вкладення необхідні та пропорційні.
Міністри фінансів ФРН і США обговорили можливі санкції проти Росії

Міністри фінансів ФРН і США обговорили можливі санкції проти Росії 11.12.2021

Джанет Єллен висловила бажання ухвалювати екстрені економічні заходи проти Кремля у партнерстві з Німеччиною. Крістіан Лінднер наголосив на важливості трансатлантичних зв'язків.
Хто увійшов до нового уряду Німеччини (фотогалерея)

Хто увійшов до нового уряду Німеччини (фотогалерея) 08.12.2021

8 грудня Олафа Шольца було затверджено новим канцлером Німеччини. Решта членів його уряду також склала присягу. Хто ж увійшов до нового уряду Німеччини?
Новий уряд Німеччини

Новий уряд Німеччини 08.12.2021

8 грудня Олафа Шольца було затверджено новим канцлером Німеччини. Решта членів його уряду також склала присягу. Хто ж увійшов до нового уряду Німеччини?
Новий уряд Німеччини: хто туди увійде і чого від нього чекати

Новий уряд Німеччини: хто туди увійде і чого від нього чекати 24.11.2021

У Берліні курсують неофіційні списки кандидатів на міністерські посади в новому уряді Німеччини. Кому яку посаду в ньому пророкують і чого чекати від нових міністрів?
Вільні демократи проведуть з Зеленими зондувальні переговори про співпрацю в уряді

Вільні демократи проведуть з Зеленими зондувальні переговори про співпрацю в уряді 27.09.2021

Лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив про "попередні зондування" переговорів про можливу співпрацю в уряді з партією "Союз 90/Зелені".
Лідер німецьких лібералів виступає за більш точкові санкції проти Росії

Лідер німецьких лібералів виступає за більш точкові санкції проти Росії 02.09.2021

Більш адресні санкції не дозволять прибічникам нинішнього російського режиму відправляти дітей на навчання за кордон, володіти власністю і рахунками в інших країнах, вважає лідер ВДП Лінднер.
У Німеччині закликають до мораторію на Північний потік-2

У Німеччині закликають до мораторію на "Північний потік-2" 24.01.2021

Із закликом оголосити мораторій звернувся голова Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер. Він вважає, що з Росією не можна вести справи, як зазвичай, поки там зневажаються права людини.
Скандал у Тюрингії: прем'єр землі подав у відставку через добу після призначення

Скандал у Тюрингії: прем'єр землі подав у відставку через добу після призначення 06.02.2020

Новообраний прем'єр Тюрингії від вільних демократів оголосив про відставку. Тепер у цій федеральній землі, найімовірніше, будуть нові вибори. Напередодні його обрали завдяки правопопулістам.
Лідер німецьких лібералів виступає за зміну політики Берліна щодо Росії

Лідер німецьких лібералів виступає за зміну політики Берліна щодо Росії 14.09.2019

В інтересах Німеччини - не допустити повернення конфронтації з Росією часів "холодної війни", а розвивати діалог з Москвою, вважає голова ВДП Крістіан Лінднер. При цьому він наголосив на неприйнятності анексії Криму.

Чому Лінднер радить відкласти питання Криму, а в санкціях проти РФ не бачить альтернативи (07.02.2019) 07.02.2019

Крістіан Лінднер радить відкласти питання Криму та шукати інші точки дотику з Росією, щоб пізніше повернутися до вирішення проблеми анексії. При цьому він підтримує політику санкцій проти Росії, втім залюбки повернувся б до співпраці з Кремлем і запропонував би Володимиру Путіну місце у "великій вісімці". Про це та інше голова німецької Вільної демократичної партії розповів в інтерв'ю DW.
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