Крістіан Лінднер - німецький політик, ліберал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістіан Лінднер".

Крістіан Лінднер є німецьким політиком і, починаючи від 2013 року, головою Вільної демократичної партії. У грудні 2021 року Лінднер став міністром фінансів Німеччини в коаліційному уряді соціал-демократа Олафа Шольца. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.