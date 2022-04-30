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Крістіан Лінднер - німецький політик, ліберал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістіан Лінднер".
Крістіан Лінднер є німецьким політиком і, починаючи від 2013 року, головою Вільної демократичної партії. У грудні 2021 року Лінднер став міністром фінансів Німеччини в коаліційному уряді соціал-демократа Олафа Шольца. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Крістіан Лінднер радить відкласти питання Криму та шукати інші точки дотику з Росією, щоб пізніше повернутися до вирішення проблеми анексії. При цьому він підтримує політику санкцій проти Росії, втім залюбки повернувся б до співпраці з Кремлем і запропонував би Володимиру Путіну місце у "великій вісімці". Про це та інше голова німецької Вільної демократичної партії розповів в інтерв'ю DW.