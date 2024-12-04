Ексміністр фінансів вивчав політологію, заснував рекламну агенцію, є офіцером запасу Люфтваффе. Він став головою Вільної демократичної партії у віці 34 років і досі є її лідером. Лінднеру близькі технології та соціальні мережі. Він також відомий своєю ораторською майстерністю та пристрастю до спортивних автомобілів. На посаду канцлера не претендує, але від міністерського портфелю не відмовився б.