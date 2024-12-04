Дострокові вибори до Бундестагу: хто є кандидатами у канцлери?
Німеччина готується до дострокових виборів до Бундестагу, що, як очікується, відбудуться 23 лютого. Німецькі партії вже визначилися зі своїми кандидатами в канцлери та лідерами виборчих списків.
Олаф Шольц (1958 року народження, СДПН)
Соціал-демократу ніколи не бракувало впевненості в собі. Він називає себе обізнаним прагматиком. Шольц керував власною юрфірмою, має за плечима багаторічну політичну кар'єру: працював на держпосадах у Гамбурзі, був федеральним міністром праці, міністром фінансів ФРН й врешті став канцлером. Згідно з опитуваннями, Шольц не належить до найулюбленіших політиків. Але сподівається знову очолити уряд.
Фрідріх Мерц (1955 року народження, ХДС)
Голова Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц - найстарший кандидат на посаду канцлера за останні 50 років. Консерватор, переконаний католик, бізнес-юрист, пілот-аматор із регіону Зауерланд на заході Німеччини ніколи не обіймав посад в уряді. Натомість Мерц має за плечима довгу кар'єру в приватному секторі, в тому числі в одній з найбільших у світі компаній з управління активами BlackRock.
Роберт Габек (1969 року народження, Союз 90/Зелені)
Роберт Габек, з його іноді розхристаним і неголеним виглядом, справляє враження дуже доступної людини. Прагматичний політик не має проблем з визнанням власних помилок. Саме Габек знайшов чіткі слова, щоб пояснити громадськості політичні рішення уряду. До політичної кар'єри він був автором, перекладачем і філософом. Готовий обійняти посаду канцлера.
Аліс Вайдель (1979 року народження, АдН)
Співголова правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" - економістка, яка працювала і навчалася в Китаї. Вайдель, яка часто здається стриманою, скептично ставиться до ЄС і НАТО. Вона відома своїми провокаціями та різкою антиіммігрантською риторикою. Політикиня живе у Швейцарії в цивільному шлюбі з жінкою зі Шрі-Ланки, у пари є двоє прийомних дітей. Претендує на посаду канцлерки.
Крістіан Лінднер (1979 року народження, ВДП)
Ексміністр фінансів вивчав політологію, заснував рекламну агенцію, є офіцером запасу Люфтваффе. Він став головою Вільної демократичної партії у віці 34 років і досі є її лідером. Лінднеру близькі технології та соціальні мережі. Він також відомий своєю ораторською майстерністю та пристрастю до спортивних автомобілів. На посаду канцлера не претендує, але від міністерського портфелю не відмовився б.
Сара Ваґенкнехт (1969 року народження, ССВ)
Ваґенкнехт, колишня провідна політикиня Лівої партії, вийшла з неї у 2023 році, щоб заснувати власну партію "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ). Вона вважається дружньою до Росії та майстринею популістської риторики. Колишня громадянка колишньої НДР, яка є постійним гостем політичних ток-шоу, виступає за консервативну соціальну та ліву економічну політику. Вона критикує НАТО та імміграцію.
Гайді Райхінек та Ян ван Акен (Ліва партія)
Виборчий список Лівої партії очолив дует - Гайді Райхінек та Ян ван Акен. 36-річна Райхінек у Бундестазі з 2021 року, відповідає за молодіжну політику Лівих. Райхінек доволі успішна в соцмережах і хоче використовувати їх у виборчій кампанії. 63-річний ван Акен має ступінь доктора біологічних наук, особливо переймається політикою миру та питаннями роззброєння. З жовтня 2024 року співголова Лівих.