Німецький бюджет: Берлін справді має економити?

Цього тижня Бундестаг ухвалить бюджет на 2024 рік, який викликав бурхливі суперечки. Конфлікт в уряді з цього приводу - передвісник ще більших проблем, які будуть з бюджетом на 2025-й рік. Адже грошей дедалі меншає.

Німецький Бундестаг цього тижня робить те, що повинен був зробити ще на початку грудня 2023 року: ухвалює федеральний бюджет на рік, який уже почався. За таку затримку відповідальний коаліційний уряд, до якого входять три партії: Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "Союз 90 / Зелені" і Вільна демократична партія (ВДП). І вони до останнього сперечалися стосовно того, чи можна заощадити у 2024 році та в який спосіб.

Видаткова частина проєкту бюджету становить 477 мільярдів євро, з яких 39 мільярдів планується профінансувати за рахунок запозичень. Це максимум, дозволений так званим "борговим гальмом", що закріплено в Основному законі Німеччини і пов'язує обсяг кредитів, які дозволено брати владі, з економічними показниками країни.

Борг Німеччини - 2,5 трильйона євро

До того, як "боргове гальмо" затвердили законодавчо, німецькі уряди часто брали великі кредити, коли доходи держави були недостатніми. У результаті за десятиліття накопичилася велика кількість державних боргів - на сьогодні вони становлять близько 2,5 трильйона євро. Ця сума збільшилася ще на кілька сотень мільярдів євро під час пандемії коронавірусу та після вторгнення Росії в Україну. Через надзвичайні ситуації на такий довгий термін - кілька років - влада призупинила дію "боргового гальма".

Асоціація платників податків демонструє, як розвиваються зобов'язання Німеччини на "борговому годиннику" в Берліні (фото від 20 січня 2024 року) Фото: Dirk Sattler/IMAGO

Тим часом за борги треба виплачувати й відсотки, які лише у 2024 році становитимуть 36 мільярдів євро. Тому, як заявив у Бундестазі міністр фінансів Німеччини і лідер ліберальної ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner), дотримання боргового обмеження є "вимогою здорового глузду". Партнери лібералів по правлячій коаліції - СДПН і Зелені - навпаки, хотіли б взяти більше кредитів для модернізації країни. "Боргове гальмо" - це "гальмо майбутнього", неодноразово наголошували в цих двох партіях.

Кредити задля інвестицій?

СДПН та Зелені наполягають на реформуванні "боргового гальма". Однак для зміни відповідних положень Основного закону необхідна більшість у дві третини голосів у Бундестазі, якої наразі немає. Найбільша опозиційна парламентська група, консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), також відкидає цю ідею. Лідер фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) заявив у Бундестазі, що він виключає згоду на "пом'якшення боргового гальма". "Ви не можете на це розраховувати", - попередив опозиційний політик.

Утім, до "боргового гальма" зараз також критично ставляться й деякі економісти. Згідно з позицією Німецької ради економічних експертів, яка консультує німецький уряд, боргове обмеження ускладнює важливі інвестиції в захист клімату та інфраструктуру і потребує послаблення. Міжнародний валютний фонд (МВФ) також висунув аналогічні вимоги.

В інфраструктурі Німеччини багато чого зносилося, вийшло з ладу і потребує інвестицій. Дороги, мости, залізнична мережа, а також будівлі шкіл та університетів поступово стають непридатними. Необхідні інвестиції і в цифровізацію - у цій галузі ФРН так само відстає від міжнародних стандартів, як і в рівні знань школярів.

Державні установи та суди перевантажені, а в органах влади на місцях накопичуються справи. По всій країні відчувається нестача сотень тисяч квартир, особливо соціального житла для осіб з низькими доходами. На все це потрібні гроші, яких стає дедалі менше.

Важке прощання з газом, нафтою та вугіллям

Однак найбільше грошей не вистачає на поступову відмову від викопних видів палива та кліматично нейтральну реструктуризацію економіки. Уряд Німеччини планував надати на ці цілі 60 мільярдів євро, що фінансуються за рахунок кредитів, які не знадобилися владі під час пандемії коронавірусу. Але цей план зупинив Федеральний конституційний суд, який визнав таке використання коштів неконституційним.

На військову сферу також бракує коштів. Бундесвер, який уже багато років фінансується недостатньою мірою, має бути краще оснащений на тлі нових загроз безпеці Німеччини. Тому на ці цілі в бюджеті передбачено 100 мільярдів євро, які будуть розподілені на кілька років.

Що буде далі з Україною

Постачання Німеччиною зброї Україні тепер фінансуватимуться з так званого спецфонду Бундесверу, це екстрене рішення ухвалили у зв'язку з напруженою ситуацією з бюджетом, яка може ще погіршитися, якщо Києву знадобиться більше грошей. СДПН і Зелені вже закликали в цьому випадку знову призупинити дію "боргового гальма".

Німеччина подвоїть військову допомогу для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Крім того, ситуація може ще більше погіршитися 2025 року, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп. Сполучені Штати - найбільший донор України, на другому місці після них - Німеччина. Якщо Трамп припинить підтримку Києва, то європейцям доведеться на це реагувати і надавати Україні додаткове фінансування. І це може мати величезний вплив на німецький бюджет.

2025-й - рік виборів до Бундестагу

Проєкт бюджету на майбутній рік і без того проблематичний - наразі в головному німецькому фінансовому плані наявний дефіцит обсягом щонайменше у 16 мільярдів євро. Усі подробиці стануть відомі в березні, коли міністр фінансів Лінднер представить основні положення проєкту бюджету.

Тим часом 2025 рік стане вирішальним для трьох правлячих нині партій, оскільки у вересні відбудуться вибори до Бундестагу. Наразі соцопитування показують безпрецедентно низьку підтримку СДПН, Зелених і ВДП виборцями. Лінії потенційного конфлікту між ними під час планування бюджету виглядають цілком передбачувано. Соціал-демократи намагатимуться не допустити скорочень у соціальній сфері, Зелені домагатимуться виділення достатніх коштів на захист клімату, а ліберали, як і раніше, прагнутимуть економії витрат.

На думку міністра фінансів Лінднера, необхідно переглянути три блоки бюджетних видатків, які є тягарем для економіки - соціальні видатки, міжнародну фінансову допомогу та субсидії.

У той час як ВВП зростає по всьому світу і в країнах Єврозони, у Німеччині він скорочується другий квартал поспіль. Це також позначиться і на податкових надходженнях. Наступна їхня оцінка, яка є основою для планування держбюджету, відбудеться в травні.

Не тільки "Альтернатива для Німеччини" хоче заощадити на біженцях

На цьому тлі дедалі гучніше лунають заклики про економію, насамперед, у соціальній сфері, причому не тільки з боку правих популістів. Найбільша опозиційна фракція в Бундестазі, консерватори з ХДС/ХСС, також закликають до скорочення соціальних допомог. Вони мають на увазі як виплати для малозабезпечених жителів працездатного віку (Bürgergeld), які обходяться державі в 44 мільярди євро на рік, так і витрати на біженців.

"У нас є 1,7 мільйона одержувачів Bürgergeld, які зареєстровані як безробітні і могли б почати працювати вже завтра, - зазначив, виступаючи в Бундестазі, Матіас Міддельберґ (Mathias Middelberg), заступник голови фракції ХДС/ХСС. - Тема надання притулку зараз також є фактором величезних витрат, ми витрачаємо на це 27 мільярдів євро, включно з боротьбою з причинами, через які люди тікають (з їхніх країн. - Ред.)".

Менше грошей на допомогу країнам, що розвиваються

Така боротьба передбачає і співпрацю з країнами, що розвиваються, а також гуманітарну допомогу їм. Ці статті витрат уже зазнали найбільших втрат у бюджеті ФРН на 2024 рік, скаржаться неурядові організації, такі як VENRO. Бюджет міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) скорочено майже на 10 відсотків, а гуманітарну допомогу - на 20 відсотків. У сукупності це становить солідні 1,4 мільярда євро.

Міхаель Гербст (Michael Herbst), голова VENRO, вважає тривожним той факт, що до скорочень на зазначені потреби більше закликають не тільки в частково правоекстремістській "Альтернативі для Німеччини" (АдН). "Особливо тривожить тенденція, що популістська критика політики у сфері міжнародної допомоги, звична для ультраправих, використовується як аргумент для таких радикальних скорочень також центристами і навіть лівими", - каже Гербст.

У Бундестазі міністр фінансів Лінднер висловився проти подальшого урізання фінансування в цій сфері. "Я, звісно, чую, що ХДС/ХСС і опозиція загалом закликають до скорочення наших міжнародних зобов'язань. Я не раджу цього робити, і не тільки з міркувань гуманітарної відповідальності, а й тому, що міжнародна співпраця та запобігання кризам глибоко відповідають інтересам Німеччини, наприклад, для контролю міграції", - попередив він.

Але насправді подальші скорочення фінансування цих потреб вже передбачені в проєкті бюджету ФРН на 2025 рік.

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